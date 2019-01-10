北檢函文外交部 聲請註銷貴婦奈奈一家3人護照

2019-01-10 15:21

〔記者錢利忠／台北報導〕網紅貴婦奈奈（本名蘇陳端）與丈夫黃博健創立「杏立博全」醫美診所，去年惡性倒閉捲款至少10億元潛逃，台北地檢署前天已對黃博健夫婦及黃父3人發布通緝，我國治安機關也已通報加拿大等國邊境留意行蹤；據悉，北檢已正式函文外交部，以貴婦奈奈一家3人涉詐欺等犯罪事嫌重大為由，申請註銷貴婦奈奈等3人的護照。

貴婦奈奈夫妻檔與公婆、阿姨5人，加拿大時間本月5日從美國開車入境加國時一度遭攔查，不過因全家人都持有加國永久居留證，海關仍放行入境。

法務部國際及兩岸法律司表示，我國與加拿大無司法互助或引渡協議，故無法引渡任何嫌犯返台受審，檢方若希望在證據調查上與加國交換資料，2國可透過外館請求司法互助，至於對方是否回應要看他們的善意。

法務部調查局指出，我方之前已將資料轉給加國邊境管制局，對方也將被通緝的3人列入WatchList名單，貴婦奈奈等5人入境時，疑一開始持台灣護照過關才會遭盤查，後來邊境官員認為他們有加國居留證、是合法入境，放行後通報我駐加拿大辦事處。

北檢表示，對貴婦奈奈、黃博健及黃立雄3人發布的通緝，時效至2043年。

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