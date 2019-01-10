加強查緝越南團逃逸案 警照手電筒揪出4條黑影原來是...

2019-01-10 11:14

〔記者許國楨／台中報導〕越南大型旅遊團去年底入境後集體脫逃，成「觀宏專案」實施以來最大宗的脫團案，台中警方週一凌晨在台中工業區內攔查一輛交通違規休旅車，驚覺後座有異，經以手電筒一照，才發現躲了4名都是印尼籍的逃逸移工及逾期居留人士，訊後移送移民署遣返。

日前發生152名越南人士集體脫團逃逸案，引起軒然大波，台中市第六分局工業派出所最近針對外籍移工群聚人數眾多的台中工業區加強查緝，巡邏時更提高了盤查的警覺性，警員楊金諭、郭怡靖當天凌晨1時50分許就在巡經工業區1路與工業區15路口時，發現1輛闖紅燈的休旅車攔查，驚覺後座還有4條黑影一動也不動。

警方驚覺有異，手電筒一照，原來後座還載了4名神色緊張的外籍人士，員警示意出示證件受檢，但因語言不通又無攜帶居留證或護照等證件，49歲陳姓駕駛表示與他們也不熟識，不知道來歷，只是順路幫綽號「阿利」友人載他們回住處。

員警將4名外籍人士帶返所查證身分，發現其中2名為逃逸印尼籍移工、另2名為逾期居留的印尼籍人士，詢問後移送移民署專勤隊遣返，再繼續追查「阿利」身分是否觸法究辦。

警方呼籲，依照就業服務法，如果雇主聘僱許可失效的外籍人士，可處15萬元到75萬元不等罰鍰，若5年內再違反，則將處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣120萬元以下罰金，請各工廠、商號、漁港或農地負責人勿非法雇用外籍人士。

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