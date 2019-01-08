恐怖車行！擄人痛毆討租金 還強索「尋車費」

2019-01-08 12:13

［記者楊政郡／台中報導］台中市霧峰區「皇鋒租車行」（霧峰區店），以黑道經營手法，遇客人積欠租金，利用車上GPS找到定位後，堵車擄人，不但強索租金，還巧立名目強索5萬元「尋車費」，不從就關在車行、痛毆一頓，2017年起傳出2被害人，另名林男積欠賭債，也被強押勒贖，中檢第一波依恐嚇及妨害自由起訴胡姓負責人，及邱、張、謝、劉等5人，4名小弟另案偵辦中。

起訴書指出，張男在2017年8月向霧峰區「皇鋒租車行」承租自小客車，約定1日1200元，但張某承租期間積欠2萬4000元租金未還，被告等人利用車上GPS系統，在霧峰區某洗車場堵到張男及車子，強把張男押回租車行，要求立即還出欠款2萬4000元，及巧立的「尋車費」5萬元，張男心生畏懼拿出身上4000元，又請家人匯款及拿來現金總計6萬元，從晚上籌款到凌晨3時才讓張離開。

另有李男也是欠下租車費2萬2000元，在台南市被被告等人堵到，除租車費又巧立5萬元「尋車費」，但因現場有人報案，警方到場雙方解釋是租車糾紛，李男請家人匯款2萬2000元支付，約1個小時就讓李離開。

但2週後被告等人竟把介紹李男生意的仲介賴男找到租車行，拉下鐵門一群人圍在一旁，要他為李男負責，賴男事後支付5萬了事。

另林男積欠被告邱嫌賭債3萬5000元，邱嫌等人堵到林男及車上的廖姓女友，強取他身上6000元現金，還以膠帶綑綁及矇眼、痛毆，押回中市東區某神壇，以電擊棒教訓，命他跪在神壇前，強索24萬元否則要一手一腳，還打電話向林男母親恐嚇索錢，翌日凌晨2時許警方獲報趕到現場，林男及廖女才被釋放。

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