台中烏日男子跳軌撞上自強號 重傷送醫

2019-01-06 23:33

〔記者陳建志、蘇孟娟／台中報導〕台中市蘇姓男子今晚7點多站在烏日區環中路6段鐵軌上方的高架橋意圖跳橋輕生，台中市消防局獲報派人到場搶救，救難人員才剛抵達，死意堅決的蘇男就一躍而下，當場被隨後經過的自強號撞上，消防人員立刻進行搶救，約8點22分將男子從火車底下拉出送醫，蘇男除左小腿斷肢，全身多處骨折，並有氣、血胸，急救後送進加護病房觀察，輕生原因警方將進一步釐清，台鐵雙向列車也因此一度停駛。

台中市消防局今晚7點29分接獲民眾報案，指稱台中市烏日區環中路6段高架橋上有一名男子意圖跳鐵軌輕生，立刻派遣烏日、勤工、南屯分隊，出動各式救災、救護車6輛，17名消防人員前往救援。

消防人員獲報才剛抵達，年約30歲的蘇姓男子聽到有火車行經，立刻從高架橋跳落下方鐵軌，約30秒後一列自強號火車剛好經過，駕駛雖緊急剎車但還是撞上蘇男，並將他壓在車頭下方，消防人員立刻進行搶救，約在晚間8點13分將蘇男從車頭下救出送醫。

中山醫學大學附設醫院表示，男子到院時心跳、血壓還算穩定，但左小腿斷肢且有肋骨及四肢骨折等多重外傷，加上有氣、血胸情況插管，院方已安排手術，再送加護病房觀察。

台鐵台中站長葉仁和今晚表示，該名男子墜落鐵軌後，一列由七堵開往南部的第141次自強號列車剛好行經，駕駛發現後雖緊急煞車，但還是來不及撞上，並由消防人員進行搶救，雙向列車也配合停駛，直到將人救出後才恢復行駛，除自強號外，另有3列區間通勤列車受影響。

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