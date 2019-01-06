7天前預告財神爺快到家 蘆竹彩券行開出1500萬元頭獎

2019-01-06 21:26

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕位在桃園市蘆竹區大竹路上的「吉明商行」彩券行，本月4日開出桃園第一注「雙贏彩」頭獎1500萬元，巧合的是，彩券行負責人林志明7天前才在臉書發文表示「財神爺，快到我家嘍」！沒想到7天後財神真的降臨，林志明表示，接獲台灣彩券開出頭獎，真的是又驚又喜，猜想得獎者可能是住附近常客，直呼：「小額購買就中上千萬，真是太幸運！」

「雙贏彩」開賣以來，全國共開出31注頭彩，吉明商行是桃園市第1家開出「雙贏彩」頭獎的彩券行。林志明驚喜表示，開獎7天前，也就是去年12月29日，他在臉書上寫到，「財神爺，快到我家嘍」！因為前一晚他夢見土地公跟他微笑招手，覺得是個好兆頭，隔天醒來就到土地公廟拜拜，祈求土地公庇佑，也讓他對開出大獎多了信心。

林志明說，沒想到7天後果真開出頭彩，或許是機緣巧合， 但他相信心誠則靈，也相信是土地公，冥冥之中的護佑加持，並表示，小額購買彩券也有機會成千萬，甚至億萬富翁，並可幫助更多弱勢族群，除為中頭彩者開心，也希望大家多多可以「買彩券，做公益，積功德」。

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