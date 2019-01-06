台中、南投迅速偵破3起重大刑案 警政署署長親赴清水分局慰勉

2019-01-06 21:51

〔記者歐素美／台中報導〕中部警方近日接連破獲3起社會矚目重大刑案，包括沙鹿區槍擊案、元大銀行搶案及南投埋屍案，警政署長陳家欽今天特別南下清水分局，頒發破案獎金，以慰勉同仁辛勞，並期許員警針對轄內重大、社會矚目案件，展現團隊合作，發揮辦案專業，以迅速偵破、有案必破為目標，讓社會大眾安心。

去年12月24日，台中市沙鹿區發生蔡姓民眾遭槍擊致死案，警方迅速逮捕犯案的蔡嫌，今年1月4日，台中市沙鹿區又發生嫌犯持刀搶走元大銀行20萬元，經清水分局報請台中地方檢察署指揮，台中市警察局及刑事警察局偵六大隊成立專案小組，戮力偵辦，8小時內即宣告偵破。

另昨天發生的王姓計程車司機遭殺害並棄屍南投市第九公墓案，在南投縣警察局、刑事警察局第六大隊及台中市警察局共同偵辦下，也迅速破案，及時壓制不法氣燄，穩定社會社治安。

內政部警政署長陳家欽特別率刑事警察局局長蔡蒼柏，在今天下午前往台中市警察局清水分局頒發破案獎金，由清水分局偵查隊長陳聖偉、清水分局長陳永昌及南投分局長劉明興代表接受。

陳家欽特別勉勵警察同仁的辛勞，並期許同仁針對轄內重大、社會矚目案件，展現團隊合作，發揮辦案專業，以迅速偵破、有案必破為目標，讓社會大眾安心，並持續強化緝毒、肅槍、掃黑及打詐量能，有效打擊不法，營造安居樂業的生活環境。

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