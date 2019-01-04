公務員小三偷吃人夫被活逮 反告正宮恐嚇「要找柯P來」

2019-01-04 21:31

〔記者陳慰慈／新北報導〕張姓人妻指控，擔任公務員的女子小美（化名）與老公到旅館開房間，她跟徵信社去抓姦，小美反控她恫稱：「要找記者、柯P來」，提告她涉犯恐嚇等罪，檢方將她不起訴確定，但被誣告造成她精神痛苦，且妨害家庭告訴開庭時，小美還罵她：「不要臉」，怒而向老公與小美各求償30萬元，新北地院認定「不要臉」有辱張女名譽，今判小美須賠償張女3萬元，其餘請求駁回，可上訴。

判決指出，2015年1月，張女活逮老公與小美在新北市三重區一間旅館嘿咻，遭小美反控被恫嚇「要找記者、柯P來」，提告恐嚇、妨害自由、妨害秘密等罪；張女說，案件最後雖不起訴確定，但兩人誣告行為讓她身心備受折磨。

張女另主張，2015年3月，老公還出手毆打她，事後卻提告她涉嫌偽證；通姦案開庭時，小美除了在法庭上拿東西丟傷她，還出言辱罵她：「不要臉」，妨害她名譽，因此向老公與小美各求償30萬元精神慰撫金。

小美坦承因一時情緒激動，出庭時有丟衛生紙筒抗議，但並無傷人之意，「不要臉」是張女斷章取義之言，縱使當天行為有不當之處，全因張女不實證述與有過失影響，聲請駁回求償。

法官認為，張夫與小美對張女提告雖都不起訴確定，但兩人出於維護自身權益而提告，為訴訟權的正當行使，認為張女求償無據，不過，小美辱罵張女：「不要臉」，暗諷他人不知羞恥，認定貶損張女人格，審酌小美收入及其患有焦慮症，認定以賠償3萬元為宜。

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