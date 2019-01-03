縱火燒死父母奪6命！逆子竟坐地上開庭 全程閉眼拒答

2019-01-03 16:35

〔記者楊國文／台北報導〕逆子翁仁賢縱火燒死父母等6人，還嗆「都該死，我不後悔」，歷審都以無教化可能判死刑，高等法院更一審今天召開延押庭，他竟上演大鬧法庭戲碼，不願起立以示尊重法庭，索性一屁股坐在地上盤坐，庭訊中，又全程閉眼拒答，態度囂張；高院裁定翁仁賢延押2月。

翁仁賢（53歲）因為是死囚，近來庭訊行為愈來愈像脫韁野馬，先前曾嗆翁家大哥：「要殺你們幾個輪迴」、還押時三度「比中指」，上次庭訊還辱罵法官「FUCK YOU」，連恐龍法官、丟人現眼、胡說八道都罵出籠，還笑著進入法庭，態度傲慢的程度相當罕見。

高院更一審因翁仁賢羈押期將於本月12日屆滿，今天下午提訊他召開延押庭，翁仁賢一路微笑，進入法庭前，媒體問他，「是否想交保過年」等問題，他不滿回嗆，「要不要回去唸幼稚園？」、「不要回這種智障問題」。

庭訊開始，法警依例喊「起立」，法官、法警、律師和媒體都起立，以示對法庭尊重，唯獨翁仁賢不願起立，當法官指示法警「扶他起立」時，他索性坐在地上，法庭內形成「一人坐著，所有人都立正」的奇特景象。

兩名法警使力要扶翁仁賢站起來，他硬坐在地上，雙方拉址一會兒後，法官出招指示法警「讓他坐著開庭吧」，不到一分鐘，他自動坐到被告席上開庭。

不過，法官訊問翁仁賢，「證人指你潑灑汽油燒死6人，還包括父母在內」、「你自己也坦承燒死6人，有何意見」、「依警方拘票和你自己陳述，案發後你準備乾糧逃往復興鄉山區藏匿，後來遭查獲」等5個問題，他全程閉眼拒答。

庭末，法官訊問翁仁賢有羈押必要，擬將他延押2個月，詢問他和律師意見，翁仁賢仍閉眼未答，律師表示沒意見，法官諭知還押，下次庭訊訂本月16日上午。

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