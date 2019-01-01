迎2019年 韓國瑜偕妻同台獻唱跨年

2019-01-01 00:46

〔中央社〕高雄市長韓國瑜昨天深夜偕妻子李佳芬出席高雄跨年晚會合唱「祈禱」及「月亮代表我的心」，並與市府團隊同台轉動「摩天輪」道具，陪伴市民一起倒數計時迎接2019年。

這場「高雄2019愛‧Sharing高雄夢時代跨年派對」昨晚在時代大道登場，由藝人安心亞熱力開場，帶來勁歌熱舞炒熱現場氣氛，歌手周興哲接著登台深情獻唱，主持群為浩角翔起、艾力克斯與Janet也結合藝人愷樂、曹雅雯、八三夭樂團、黃小琥、周湯豪等接力演出，現場數十萬名歌迷時而如痴如醉，時而嗨翻天。

晚會尾聲，韓國瑜偕妻子李佳芬並與市府團隊、多名市議員及藝人白冰冰同台轉動「摩天輪」道具，陪伴市民一起倒數計時迎接2019年，掀起現場高潮。

韓國瑜隨後偕李佳芬及白冰冰等人同台合唱「祈禱」及「月亮代表的我的心」，韓國瑜並當場親李佳芬臉頰一下。

韓國瑜致詞表示，高雄跨年晚會創下3項紀錄，第一破80萬人次創歷年新高，其次現場民眾最熱情，最後是天氣最好最溫暖。李佳芬則祝福大家一切平安。

這場跨年派對從昨晚7時開始到今天凌晨0時45分，其間有隻法國鬥牛犬走失被送至後台協尋飼主，也有一名少女身體不適到醫護站休養。（編輯：張佑之）

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