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3律師涉當詐團「報馬仔」在押 最快等清明連假前拚交保

律師鄭鴻威被檢方查出涉嫌為詐騙集團牽線。（資料照）

律師鄭鴻威被檢方查出涉嫌為詐騙集團牽線。（資料照）

2024/02/15 13:06

〔記者錢利忠／台北報導〕6名來自不同律所的律師，在律師鄭鴻威牽線下，除替詐團車手辯護，還涉嫌充當「報馬仔」，利用陪同偵訊及調閱聲押卷證的機會，蒐集偵查情資及供詞，外洩給詐團高層；台北地檢署於過年前發動搜索，將鄭鴻威等3名律師聲押禁見獲准，偵查期間首次押期2個月，若未獲具保停押，最快要等到清明節前夕才有機會爭取具保交換自由。

去年8至9月間，北檢偵辦數起詐團案，聲押多名車手，在勘查被告扣案手機通聯時，發現詐團上游竟能掌握在押車手的供述，連檢方掌握多少事證、傳喚哪些人，也一清二楚，進而查出是鄭鴻威涉嫌穿針引線。

本月1日，北檢指揮調查局台北市調查處12路大搜索，訊後依涉犯加重詐欺、洗錢、洩密及組織犯罪等罪，將鄭等3名涉案律師聲押禁見，台北地院裁准。檢調掌握，6名涉案律師以鄭男為首，由他引薦另5名律師給詐團，除替被捕的車手辯護，疑還請這些律師蒐集被告供述、證詞，再由鄭男透過通訊軟體Telegram回報給詐團首腦。

有涉案律師辯稱，其等是受詐團幕後成員委任，幫下游車手辯護，支付律師費的是幕後成員，他們回報涉案當事人的辯護進度給花錢請律師的人，無洩密及侵害當事人權益等疑慮。檢調則掌握，6名律師是受車手委任，擔任偵查中被告的代理人，刑事委任狀上的被告欄也是車手自己簽名，卻涉外洩當事人證供等偵查秘密給詐團，協助詐團掌握檢警偵查動作及事先做好因應等，結果自己捲入洩密等官司。

針對屢傳律師觸法踩紅線的亂象，台北地檢署檢察官林達表示，律師界大部分是守法、遵守律師倫理規範的好律師，但難免有少部分律師為追逐業績及私利，遊走法律灰色地帶，踩到律師倫理紅線，為避免劣幣驅逐良幣，建議律師界提升自律，那「他律」的情況就會減少，少數不肖律師違反律師倫理及違法亂紀，導致律師整體形象、甚至司法形象受損，只能由檢察機關執法，但他律效果有限，仍希望律師界提升自律，也可讓正派律師能在乾淨的環境下獲利。

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