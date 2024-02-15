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不滿被遊覽車叭亮鎮暴槍恐嚇 警攔車意外查獲各式毒品

任男（左一）不滿被遊覧車叭亮鎮暴槍恐嚇，高雄員警攔車意外查獲各式毒品。（記者黃良傑翻攝）

任男（左一）不滿被遊覧車叭亮鎮暴槍恐嚇，高雄員警攔車意外查獲各式毒品。（記者黃良傑翻攝）

2024/02/15 13:02

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄47歲任姓男子開車載鄭姓女子（32歲）行經鼓山區，因不滿被遊覽車鳴按喇叭，竟亮鎮暴槍向遊覽車司機示威恐嚇，警方獲報攔查任男，盤查時鄭女將毒品藏於外套內，再騙員警外套全是套毛，欲交給家人帶回，警方以「天氣寒冷」為由留下外套，持續追查時，鄭女見紙包不住火，只好向警方坦承藏毒。

警方也在2人車上、身上，查獲鎮暴槍、空氣鋼瓶、塑膠子彈以及毒品咖啡包、K他命、安非他命、海洛因等違禁品，全案警詢後依違反恐嚇、毒品等罪嫌，將2人逮捕送辦。

鼓山分局今指出，陳姓遊覽車司機前日向警方報案，指車子行經鼓山區美術館路行駛近馬卡道路時，一輛轎車突然急煞迫使他鳴按喇叭，對方心生不滿，先併行至遊覽車旁，竟向他亮出鎮暴槍恐嚇後，隨即逃離現場。

警方調閲路口監視器，案發約4小時，警方在鼓山三路附近巷口攔到涉案車輛，查獲任男及乘客鄭女，任男向警方坦承因不滿陳男鳴喇叭，才持鎮暴槍恐嚇陳男；警方盤查期間，鄭女因攜帶寵物兔，央求將寵物兔交托親人保管，並稱外套都是兔毛，欲讓家人將上衣、兔子帶回，員警見狀直覺有異，順勢以天冷為由留下外套。

鄭女自知難逃法網，終於向警方坦承外套內有毒品與吸食器，警方隨後在車上查獲其他毒品證物，現場共查扣鎮暴槍1把（初步檢驗無殺傷力）、空氣鋼瓶4支、塑膠子彈1包、毒品咖啡包2包（含袋毛重共7.72公克）、愷他命1包（含袋毛重0.54公克）、安非他命5包（含袋毛重47.98克）、海洛因2包（含袋毛重2.7克） 等證物，訊後將任男與鄭女依違反恐嚇、毒品等罪嫌移送法辦。

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任男不滿被遊覧車叭亮鎮暴槍恐嚇，高雄員警攔車意外查獲各式毒品。（記者黃良傑翻攝）

任男不滿被遊覧車叭亮鎮暴槍恐嚇，高雄員警攔車意外查獲各式毒品。（記者黃良傑翻攝）

鄭女將毒品藏於外套內，再騙員警外套全是套毛，欲交給家人帶回，警方以「天氣寒冷」為由留下外套，被警方識破。（記者黃良傑翻攝）

鄭女將毒品藏於外套內，再騙員警外套全是套毛，欲交給家人帶回，警方以「天氣寒冷」為由留下外套，被警方識破。（記者黃良傑翻攝）

高雄員警攔車查獲鎮暴槍。（記者黃良傑翻攝）

高雄員警攔車查獲鎮暴槍。（記者黃良傑翻攝）

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