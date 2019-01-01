張惠妹台北跨年嗨唱16首 頑童壓軸炒熱2019

2019-01-01 00:38

〔中央社〕歌手張惠妹2018年末在北市府外一連嗨唱16首歌，唱完「三天三夜」後隨民眾倒數聲「3、2、1」，迎來101大樓絢麗煙火，眾人開心邁向2019年，並由嘻哈團「頑童MJ116」壓軸嗨唱。

「臺北最High新年城-2019跨年晚會」31日晚在台北市政府前廣場熱鬧舉行，由天心、黑人、海裕芬攜手主持。倒數前，由韓國女團EXID勁歌熱舞、天后張惠妹（阿妹）唱跳掀起高潮，跨年後則由「頑童MJ116」接力在2019新年嗨唱。

繼2016年後，天后張惠妹再登台北跨年舞台，開場阿妹一連嗨唱「我要飛」、「渴了」、「跳進來」、「站在高崗上」組曲大飆高音，阿妹開心說：「今天不管天氣怎麼樣，我就是想要跟大家一起跨年。」希望所有好的、壞的，全都劃下句點。

阿妹演唱象徵挺同志的歌曲「彩虹」前，阿妹號召全場觀眾點亮手機燈光，台下也有粉絲拉起大型彩虹旗，舞台上大銀幕也秀出彩虹圖，讓阿妹感動直呼：「這個畫面太美了！」

特別地是，阿妹還詮釋其他歌手的作品，包括盧廣仲的「魚仔」、魏如萱「你啊你啊」、黃鶯鶯的金曲「哭砂」；此外，進入電視廣告時，阿妹還驚喜獻唱台語情歌「甲你攬牢牢」，作為「彩蛋」獻給現場歌迷。

此次阿妹除親自參與設計節目內容、舞台規劃，還特別率領多人樂隊與舞群，身為跨年倒數前壓軸演出，今晚阿妹一身大紅外套氣勢登台，獻唱曲目多達16首，儘管雨水忽大忽小，仍不減女王阿妹的嗨唱興致。

而在阿妹出場前，人氣韓國女團EXID今年首度全員在台灣跨年，一連載歌載舞帶來多首快歌，包括I LOVE YOU、DDD與HOT PINK，成員們在台上性感甩髮、隨節奏扭臀擺動，儘管現場低溫飄雨，粉絲依舊賣力尖叫替偶像應援。

EXID演唱「骨盆舞」夯曲Up & Down前，團員還秀中文問候台灣粉絲，送上祝賀語：「恭喜發財！新年快樂！」並表示，希望2019年粉絲們能繼續跟EXID度過愉快的一年。

頑童MJ116去年站上台北跨年晚會舞台創下收視佳績，今年扛下北市跨年壓軸演出，深受年輕族群喜愛的他們，開場就帶來快歌「壞鄰居」炒熱氣氛，嘻哈電音魅力嗨翻全場。

「臺北最High新年城-2019跨年晚會」以「狂放電」為主題，首度融合電音與電競演出元素，大咖卡司都是台北專場演出，其他獨家卡司還包括吳思賢、謝和弦、安那、MC耀宗、鼓鼓與蕭秉治，與民眾一同熱鬧迎接新年。（編輯：張佑之）

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