無論酸甜苦辣 柯文哲：台灣向前走迎向2019

2019-01-01 00:38

〔中央社〕新年快樂！台北市長柯文哲晚間到跨年晚會舞台，與民眾倒數，迎接2019年，他說，「不管什麼酸甜苦辣，2018年即將結束，讓台灣向前走，迎向2019」。

2019台北最High新年城12月31日晚間7時在市民廣場登場，由黑人陳建州、天心和海裕芬共同主持，跨年晚會由電競比賽揭開序幕，現場民眾反應冷清。

不過，隨著歌手鼓鼓、謝和弦等人開唱，氣氛轉趨熱絡，尤其天后張惠妹現身時，全場更嗨，儘管細雨綿綿，當阿妹高唱「三天三夜」時，晚會氣氛仍達到最高潮，全場尖叫聲不斷，阿妹也高喊「台北新年快樂」。

柯文哲在晚間11時55分時被台北吉祥物熊讚「變」到舞台上，與台北金融大樓董事長張學舜、華視董事長陳郁秀、華視總經理莊豐嘉、華視主播房業涵共同倒數，觀看台北101大樓施放的煙火，迎接2019年。

柯文哲致詞時表示，台北跨年晚會是美國有線電視新聞網評選10大獨具特色跨年城市活動，每年有幾十萬人聚集一起迎接新的一年，也是向世界行銷台北的舞台，之後還會舉辦更多活動，讓台北市成為「一生必去，亞洲必遊」的城市。

柯文哲說，今年跨年晚會結合電音、電競、電商、電頻等元素，是台北市公務員對創新的努力，他說，「不管什麼酸甜苦辣，2018年即將結束，讓台灣向前走，迎向2019」。

對於主持人詢問他的新年新希望，柯文哲笑說，「吃得好、睡得飽」。

柯文哲在前往現場與民眾倒數前，晚間9時、10時45分在臉書粉絲團進行2次直播，第一次與木曜4超玩製作團隊邰智源、坤達互動，第二次則是在臉書上唸出一則則網友的新年新希望。

邰智源提出拍攝「一日市長幕僚」第2集請求，被柯文哲笑回「你回去把身體練好再來」，並分享自己放在辦公室的泡麵給邰智源、坤達和節目製作人陳百祥，但在第2次直播時，泡麵又原封不動的歸還。

台北捷運公司統計，截至12月31日晚間11時止，台北市政府周邊4站（市政府站、國父紀念館站、台北101／世貿站、象山站）運量為30.3萬人次，去年同期為33.2萬人次。

總運量部分，北捷統計約206.3萬人次，比去年同期的210.5萬人次減少4.2萬人次，營運皆正常。（編輯：張佑之）

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