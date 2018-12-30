北市萬華民宅暗夜惡火 1人灼傷4人嗆傷送醫

民宅陷入火海。（取自義消YuSyuan Lin 臉書）

2018-12-30 12:39

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市貴陽街二段一處民宅今天凌晨近4點時發生火警，消防員獲報前往，民宅1樓與2樓已陷入火海；消防員架梯救出受困在2樓的住戶，其中一人雙手有20%灼傷。消防局說，此次火警共5人送醫，大多是灼傷或嗆傷，幸虧送醫後無礙，消防員也將在今天再次進入火場調查詳細起火原因。

台北市消防局今天凌晨3點59分接獲報案，指稱台北市貴陽街二段一處民宅發生火警。消防員抵達現場時，火場1樓與2樓已經開始燃燒，但還有住戶受困在2樓；消防員架梯救出受困住戶，並將受到灼傷、嗆傷的5人先後送醫。

消防員佈水線搶救同時，也疏散附近民眾，並在半小時內控制火勢，1小時內撲滅；消防員初步勘驗，發現起火點在1樓客廳，燃燒面積約150平方公尺。住戶告訴消防員，起火屋內有部分當作倉庫使用，堆放不少物品，消防員研判因屋內有大量雜物火勢才會延燒迅速。

住戶則說，起火前他們都已經在2樓臥室內睡覺，睡到一半忽然聞到燒焦味還發現有大量濃煙竄出，驚醒後發現1樓已經陷入火海，但不知為何起火。

民宅陷入火海。（取自義消YuSyuan Lin 臉書）

民宅發生火警。（記者王冠仁翻攝）

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