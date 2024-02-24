被闖紅燈機車誤導 大貨車跟著起步撞倒守法停等騎士夫婦

大貨車停等紅燈，被同行方向的闖紅燈機車騎士誤導，以為綠燈、也跟著起步，加上視線死角，沒注意到車頭右前方有一輛機車停等紅燈，將其撞倒，致機車騎士夫婦受傷送醫。 （警方提供）

2024/02/24 09:59

〔記者彭健禮／苗栗報導〕44歲鍾姓男子駕駛大貨車，於行經苗栗縣銅鑼火車站前路口停等紅燈，被同行方向的闖紅燈機車騎士誤導，以為綠燈、也跟著起步，加上視線死角，沒注意到車頭右前方有一輛機車停等紅燈，將其撞倒，致機車騎士夫婦受傷送醫。

苗栗警分局今天表示，這起車禍發生於22日下午3點許，銅鑼分駐所接獲通報指銅鑼火車站前中正路口，發生大貨車與機車車禍，機車騎士與乘客2人倒地受傷，隨即派員前往處理，協助管制疏導交通，並將傷者送醫，2人就醫後並無大礙，雙方駕駛經酒精檢測均未有飲酒情形。

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警方調查，鍾男駕駛大貨車由台13線北往南行駛，行抵銅鑼火車站前中正路口停等紅燈，被同行方向的闖紅燈機車騎士誤導，以為綠燈、也跟著起步，加上視線死角，沒注意到車頭右前方有一輛機車停等紅燈，將其撞倒。

警方表示，銅鑼火車站前中正路口的交通號誌，已改成有「行人早開時相」，研判闖紅燈的機車見到行人穿越時相啟動，以為行車時相也轉換為綠燈而闖紅燈，大貨車駕駛也未注意因而肇禍，提醒用路人駕駛車輛應全神貫注隨時注意車前路況及號誌，以確保自身與其他用路人生命財產安全。

機車騎士夫婦受傷送醫後無大礙。 （警方提供）

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