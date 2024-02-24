大廈住戶子女擾鄰槓「萬年主委」被告誹謗 一審判無罪

嘉義地方法院。（資料照）

2024/02/24 10:02

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市某公寓大廈黃姓住戶因子女遭人反映妨害安寧、擾鄰，與管理委員會丁姓主委發生爭執，黃某撰寫「萬年主委以職務之便，常年欺壓我和小孩，處處找我麻煩，威脅嚇我，管委會把我列入不受歡迎的住戶，已嚴重影響到我的居住權」之提案書到管委會開會討論，遭丁某提告誹謗，嘉義地方法院一審判決無罪。

丁某指控，2022年3月27日，該名住戶基於散布文字誹謗犯意，撰寫「萬年主委以職務之便，常年欺壓我和小孩，處處找我麻煩，威脅嚇我，管委會把我列入不受歡迎的住戶，已嚴重影響到我的居住權」之提案書，向管委會提案，管委會開會討論後作成會議紀錄公告，其文字內容足以毀損他名譽。

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黃某辯稱，丁某處處刁難，只是陳述事實、沒有誹謗犯意。

法官調查管委會會議紀錄，2021年8月管委會決議因該住戶擾鄰，列入不受歡迎住戶觀察名單，而依公寓大廈規約第18條規定，如違反規約情節重大，管委會得依區分所有權人會議之決議，訴請法院強制其遷離、影響該住戶居住自由，因此提案書所述「管委會把我列入不受歡迎的住戶，已嚴重影響到我的居住權」等語非誹謗文字。

法官再查，丁某從2013年起擔任主委，迄今擔任主委4至5次，另會議紀錄顯示，2019年5月雖另有主任委員，然而管委會會議幾乎由丁某擔任主持人，黃某指謫「萬年主委」並非無的放矢；且依證人證詞，黃某子女遭反映妨害安寧，管委會沒有實際調查，管理員也沒接過其他住戶投訴，而黃某違規停車被公告違反規約，其他住戶臨時停車卻未遭相同公告等，有理由確信「萬年主委以職務之便，常年欺壓我和小孩，處處找我麻煩，威脅嚇我」為真實。

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