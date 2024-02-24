為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

大廈住戶子女擾鄰槓「萬年主委」被告誹謗 一審判無罪

嘉義地方法院。（資料照）

嘉義地方法院。（資料照）

2024/02/24 10:02

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市某公寓大廈黃姓住戶因子女遭人反映妨害安寧、擾鄰，與管理委員會丁姓主委發生爭執，黃某撰寫「萬年主委以職務之便，常年欺壓我和小孩，處處找我麻煩，威脅嚇我，管委會把我列入不受歡迎的住戶，已嚴重影響到我的居住權」之提案書到管委會開會討論，遭丁某提告誹謗，嘉義地方法院一審判決無罪。

丁某指控，2022年3月27日，該名住戶基於散布文字誹謗犯意，撰寫「萬年主委以職務之便，常年欺壓我和小孩，處處找我麻煩，威脅嚇我，管委會把我列入不受歡迎的住戶，已嚴重影響到我的居住權」之提案書，向管委會提案，管委會開會討論後作成會議紀錄公告，其文字內容足以毀損他名譽。

黃某辯稱，丁某處處刁難，只是陳述事實、沒有誹謗犯意。

法官調查管委會會議紀錄，2021年8月管委會決議因該住戶擾鄰，列入不受歡迎住戶觀察名單，而依公寓大廈規約第18條規定，如違反規約情節重大，管委會得依區分所有權人會議之決議，訴請法院強制其遷離、影響該住戶居住自由，因此提案書所述「管委會把我列入不受歡迎的住戶，已嚴重影響到我的居住權」等語非誹謗文字。

法官再查，丁某從2013年起擔任主委，迄今擔任主委4至5次，另會議紀錄顯示，2019年5月雖另有主任委員，然而管委會會議幾乎由丁某擔任主持人，黃某指謫「萬年主委」並非無的放矢；且依證人證詞，黃某子女遭反映妨害安寧，管委會沒有實際調查，管理員也沒接過其他住戶投訴，而黃某違規停車被公告違反規約，其他住戶臨時停車卻未遭相同公告等，有理由確信「萬年主委以職務之便，常年欺壓我和小孩，處處找我麻煩，威脅嚇我」為真實。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
直播嗆民進黨開的槍、徐國勇「削」錢 館長挨告出庭：要習慣
2024/02/22 16:33

直播嗆民進黨開的槍、徐國勇「削」錢 館長挨告出庭：要習慣
服務態度不佳被記申誡 台南警員竟反控民眾誣告
2024/02/21 21:43

服務態度不佳被記申誡 台南警員竟反控民眾誣告

掌握債市多頭行情
「晚安小雞」遭柬埔寨警方逮捕！18萬臉書清空消失了
2024/02/14 17:58

「晚安小雞」遭柬埔寨警方逮捕！18萬臉書清空消失了
遭報紙誤刊為種族主義者 美國男獲賠7.8億元
2024/02/06 10:59

遭報紙誤刊為種族主義者 美國男獲賠7.8億元
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播