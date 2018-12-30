北市跨年晚會迎2019 動員上千警力反恐維安

2018-12-30 12:36

〔記者姚岳宏／台北報導〕明天跨年夜，台北市政府前廣場將舉辦「2019台北最HIGH新年城跨年晚會」活動，預計將有10萬名以上民眾湧入信義計畫區，台北市警方為杜絕恐攻威脅及維持現場秩序，規劃上千名警力到場維安，並動員特勤霹靂警力及偵爆犬在會場周邊清查毒品、刀槍及爆裂物，讓民眾能安全跨年。

警方為防恐怖分子利用大型車輛闖入會場管制區內進行攻擊，在周邊重要路口，均設置大型警備車及改道牌區隔，此外，為避免有心人士未經申准使用空拍機，或因操作不當，造成來自空中危害，警方呼籲民眾勿在管制區內使用空拍機，如有違反將運用空拍機攔截器干擾飛行，帶領空拍機回到地面。

另跨年晚會期間將嚴格管制任何氣球（含波波球、發光氣球等）進入管制區，避免氣球內氣體爆炸產生危險，此外，因晚會人潮眾多，警方也提醒務必小心個人身邊財物並遵守秩序勿推擠，以防民眾踩踏等不幸發生，若民眾在活動期間對於大眾運輸工具、接駁專車、服務臺及機動派出所有任何需求及問題，也歡迎與現場員警詢問聯繫。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/