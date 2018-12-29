12/29 今彩539頭獎開出1注！大福彩、雙贏彩 頭獎均摃龜

2018-12-29 22:37

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（12月29日）開獎的第107000312期今彩539，頭獎1注中獎，可得獎金800萬元，由新北市新店區北新路二段162號的佑旺彩券行開出；第107000104期大福彩與第107000216期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第107000104期大福彩中獎號碼為「11、16、18、28、32、35、36，特別號：07」，頭獎摃龜；貳獎1注中獎，可得25萬元；參獎共54注中獎，每注可得4000元；肆獎共1061注中獎，每注可得400元；普獎共8333注中獎，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎共4注中獎，每注可得10萬元。

第107000216期雙贏彩中獎號碼為「02、06、07、10、14、16、17、18、19、20、22、24」，頭獎摃龜；貳獎共14注中獎，每注可得10萬元；參獎共382注中獎，每注可得500元；肆獎共8036注中獎，每注可得100元。

第107000312期今彩539中獎號碼為「01、10、29、34、38」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共162注中獎，每注可得2萬元；參獎共5250注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬1195注中獎，每注可得50元。

第107000312期39樂合彩中獎號碼為「01、10、29、34、38」，四合1注中獎，可得21萬2500元；三合共153注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6580注中獎，每注可得1125元。

第107000312期3星彩中獎號碼為「237」，正彩共30注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000312期4星彩中獎號碼為「4704」，正彩共2注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/