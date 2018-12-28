148脫逃越南客逮回18人 還有130人在逃

2018-12-28 22:30

〔記者劉慶侯／台北報導〕152名越南觀光客循「觀宏專案」團體旅遊管道來台，卻集體脫逃，當天有1人未出團，另有3人案發後自行離境。移民署說，仍在台灣148名逃逸越南觀光客中，截至今晚（28日），已查捕逮獲6男12女，共18人；尚餘92男38女，共130人尚未到案。

新任的移署長邱豐光明天將到案發地點的高雄市進行專案調查，以求儘速整合移民署和警政方面資源，儘快逮回脫逃的「假旅客」。

移民署及警政署依情蒐資料及可疑處所，動員所屬人力強化查緝中。移民署昨天昨在桃園中壢、新北市三重、樹林等地陸續查獲。

移民署研判，這批逃逸旅客從高雄入境後，陸續分批向北部移動。現階段調查發現，他們主要脫團目的是來台探視親友或打工，背後是否涉及犯罪集團集體操控，移民署仍循線調查中。

移民署國境事務大隊已將脫團旅客全數列為出境口頭查詢對象，如有脫團旅客未於境內查獲，卻想在機場、港口自行離境者，國境線上將會有效攔阻。

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