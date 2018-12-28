越南脫逃客逮回17人 新北5人坦承「來之前就知要跑」

2018-12-28 12:56

〔記者陳薏云／新北報導〕「觀宏專案」來台旅遊的越南觀光團152人脫隊，爆歷年最大脫逃事件，移民署與警政署聯合查緝，於今凌晨為止已累積查緝17人到案，其中新北市專勤隊於昨日查獲5人，5人皆供稱「在越南報名時就知道要來台脫團工作。」

越南觀光團152人脫隊，當天有1人未出團；有3人案發後已自行離境；剩餘148人在台，經移民署26日查緝3名脫團客，27日警政署查獲7人，移民署查獲7人，累計到案人數已達17人，共11女6男；另剩餘131名越南觀光客尚未到案，共92名男性； 39名女性。

新北市專勤隊於昨日掌握線報，於昨晚間7時許分別於新北市樹林區、三重區以及三峽區查獲3男2女，其中2男2女便是從三重區享趣商旅脫逃，1男則是從高雄逃逸後北上至新北市。

專勤隊昨晚7時許先於三峽區查獲從高雄脫團後北上來台的男子，後在三重區查獲兩名女子時，該兩名女子皆打扮艷麗，疑似準備外出工作；今凌晨2時許，專勤隊在前往三峽逮人，兩名男子正在三峽區的越南小吃店喝酒慶祝，準備明天開始上工，沒想到專勤隊早一步逮捕。

5人到案時向專勤隊坦承，參加旅行團時就知道是要來台打工，在越南時看到廣告，號稱只要800到1200美金，就可以來台灣賺錢，因此呼朋引伴參加，有些人更是在機場才認識，到台灣後就各自結團暗夜脫逃。

專勤隊問訊後將5人送往高雄收容所收容，另在逃的131人入境許可跟簽證都已註銷，將積極追緝到案。

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