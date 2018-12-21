多次恐嚇店家、民眾 虎尾牛排哥判刑1年

2018-12-21 12:00

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣蔡姓男子今年8、9月間多次恐嚇虎尾鎮1家牛排館、並無故刺破路邊車輛輪胎，雲林地方法院今審理終結，判刑1年，可易科罰金，全案仍可上訴。

蔡男今年8月間前往被害牛排館消費，不滿牛排館服務不週，暴走丟盤子、潑飲料，並向廖姓被害人說「我要讓你的店無法再經營下去」；事件曝光後，又到店裡叫囂，向廖姓被害人及其母親說「恁爸真的沒把你整攤翻掉」；過沒幾天再度到店裡向廖姓被害人及其母親說「亂的你生意都不用做了，試看看」等語。

另蔡男在9月25日在若瑟醫院不滿身心障礙車位被停，持刀刺破該車輛輪胎，並恐嚇報導媒體記者「我如果今天不能把你處理掉了我就不姓蔡」等語。

法院指出，蔡男犯5次恐嚇、1次毀損，開庭態度也不佳，但被害人都表示原諒，並審酌蔡男為照顧中風母親及獨居在雲林外婆，才從北部到雲林生活，被告照顧母親的壓力過大，才導致情緒一直累積，牛排店的事件成為引爆導火線。

法院強調，被告生活壓力不能合理化行為，恐嚇罪和毀損罪在刑度最高是2年，考量被告過去沒有這樣的行為紀錄，不是慣犯，定刑1年，均得易科罰金，以新臺幣1000元折算壹日，全案仍可上訴。

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