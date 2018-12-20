愛犬遭潑漆黑狗變小花 飼主報復持剪刀殺人遭訴

2018-12-20 17:01

〔記者陳慰慈／新北報導〕55歲周姓男子不滿二度遭57歲程姓男子（在押）飼養的兩隻流浪狗黑色米克斯狂吠攻擊，趁程男遛狗時，朝人、狗潑漆，程男不捨愛犬被欺負，憤而拿出預藏的剪刀，猛捅周男，造成周男失血過多身亡，新北地檢署今依涉犯殺人罪嫌將程男起訴。

檢警調查，10月17日晚間，周男與程男因為流浪狗的教養問題發生口角，兩人在三重龍門公園爭吵，周男氣得拿出一桶白色油漆，直朝程男及程男飼養的兩隻流浪狗潑灑。

程男見愛犬被潑漆，黑狗變成了小花狗，懷恨在心，10月18日凌晨0時50分許，帶著愛犬前往周男常出沒的龍門路附近埋伏，發現周男身影後，便掏出預藏的剪刀，朝周男右手臂及左側鎖骨猛捅，行凶後逃逸，頸部血流如注的周男拖著身軀離開，體力不支倒在路邊，一名陳姓護理師路過發現，報案後緊急幫周男止血，但周男最後仍因大量出血，送醫仍不治。

開庭時，程男一開始辯稱，兩人拉扯時，剪刀不小心劃到周男，否認有殺人意圖，後改口稱，「周男被他人堆放在騎樓的物品絆倒後，被雜物內的利器刺穿」，之後又說，沒有看到周男跌倒，僅持剪刀刺向他右手臂，不知為何他左頸部也受傷，並希望能解除羈押，好回去照顧愛犬。

檢方調查，周男傷勢是由上而下、由後往前，符合剪刀造成的傷害，且周男受傷倒在路邊後，程男仍不罷手，足證其下手力道之凶狠且殺意甚堅，認定其殺人犯行，今將他起訴。

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