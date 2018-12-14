販毒判重刑逃亡海外10年 馬來西亞落網遣返歸案

2018-12-14 16:35

〔記者邱俊福／台北報導〕40歲男子鍾文傑，10年前因販毒被判重刑後逃亡海外，隨即在東南亞地區流竄，足跡遍及澳門、柬埔寨、寮國、越南、菲律賓、印尼、馬來西亞等地，刑事局國際科經通報各國警方加強查緝，馬國警方上月將他查緝到案，昨晚遣返歸案。

鍾嫌到案後表示，當時因弟弟年幼，無法負擔家計，才會逃亡海外，現弟弟已經成年，對於服刑比較釋懷，而逃亡期間，跟友人在馬國合夥開酒吧。另談到可以看到年邁的雙親則眼眶泛紅。

警方調查，當年鍾嫌與其同居女友為首的販毒集團，涉及販賣二、三級毒品，並以毒品控制下線罪行重大，97年間被判處有期徒刑12年2月定讞，入監執行前潛逃出境至今，遭台中地檢署發布通緝。

馬國警方於上月21日根據情資將鍾嫌逮捕，落網時曾出示變造護照企圖矇騙馬國警方，惟經國際科駐馬聯絡官查證確認冒用變造護照，且鍾嫌等候遣返期間，仍試圖透過行賄手段嘗試脫逃失敗。

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