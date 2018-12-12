背60萬元罰單都拒繳 日月潭攤販這回被取締竟砍人

2018-12-12 18:49

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭知名景點玄光寺今天下午曹姓水果攤販在步道旁違規擺攤，他不服取締，與日月潭國家風景區管理處人員與保全發生爭執，過程中曹男不慎跌倒，起身後竟持水果刀攻擊黃姓保全，保全頭部中3刀被緊急送醫，警方則將曹男帶回訊問，訊後將依傷害罪移送。

日管處說，曹男已在玄光寺擺攤2、3年，過去就因違規擺攤被取締多次，累積罰單金額約60萬元，曹男無視裁罰，都不繳罰單，對攤販管理才從開罰變驅離，不料卻發生攻擊事件，之後將重新研商管理作為，避免類似事件發生。

警方說，曹男供稱，遭取締時，因保全推倒攤架，他才與對方發生爭執，過程中出現拉扯不慎跌倒，起身才順手拿起香蕉刀劃傷保全，並非刻意攻擊，警方訊後依傷害罪移送法辦。

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