日月潭玄光寺濺血！ 攤販不滿被驅離 揮鐮刀砍殺保全

2018-12-12 17:35

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣知名景點日月潭玄光寺，下午驚傳凶殺案，現場違規擺攤的曹姓攤販不服日月潭風景區管理處委派的保全人員取締驅離，竟持鐮刀朝53歲黃姓保全連揮數刀，導致其頭部身中3刀，最長刀傷達20公分，頭皮幾乎掀起，血流如注，送埔里基督教醫院急救，曹男行凶後遭眾人制伏，現由警方帶回派出所進一步偵辦。

日月潭玄光寺為知名景點，更是中客必來的觀光景點，當地的阿婆茶葉蛋也創造驚人的銅板商機，龐大人潮也引來攤販違規擺攤，包括停車場、步道等成為違規擺攤熱區，日月潭風景區管理處經常巡查取締，也委請保全公司加派保全加強管理。

今天下午2時許，曹姓攤販疑不滿53歲黃姓保全將其藏在附近花叢間的擺攤工具依廢棄物清理法沒收，雙方發生口角衝突，即當著日管處人員及其他保全的面前，持鐮刀砍殺黃姓保全，黃男頭部中刀，當場血流如注，眾人見狀趕緊壓制奪刀，警方獲報趕至將曹男逮捕，帶回派出所偵訊。

黃姓保全被緊急送埔里基督教醫院救治，頭部被砍2刀，其中一處最長達20公分，刀刀見骨，頭皮幾乎掀起，還有1刀砍中耳朵，經緊急縫合，目前還需進一步住院治療。

日管處表示，曹姓男子先前即常在玄光寺停車場違規擺攤，已多次勸導取締，昨天他擅自將停車場阻隔擺攤的花器移走設攤，遭工作人員及保全驅離，但攤架等工作仍留在附近的花叢間，已警告不清除即依廢棄物清理法視同廢棄物移除，今天保全人員是依法執行公務，卻遭殘暴對待，行為甚至形同殺人，對暴力行為絕不寬貸。

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