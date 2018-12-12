拿法官名字撞騙1100萬元 法官一句話讓他「現出原形」

2018-12-12 14:58

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市男子陳重宏當起司法黃牛，得知男子楊竣憲等8人，涉入人口販運與妨害風化等重罪，誆稱有辦法賄賂法官，「法官要1600萬元」，再以法官的岳母到美國、岳父過世等理由，把8人當提款機詐得1100萬元，買賓士豪車與高級沙發等大肆揮霍，卻沒想到開庭時，法官講一句話「會一罪一罰，刑期一定會比原審高」，楊男等被告察覺受騙，台中地院認定陳男觸犯詐欺取財罪，判處徒刑3年6月，犯罪所得1010萬元宣告沒收。

判決書指出，高職學歷的男子陳重宏，2016年認識男子楊竣憲，得知楊男曾任職酒店，涉嫌媒介酒女與客人猥褻或性交易，與7名共犯觸犯人口販運與妨害風化等罪，一審判刑3年8月（二審判刑10年，最高法院發回，台中高分院二審中），他遂向楊男誆稱「我有朋友是台中高分院的人」，可以透過他行賄法官，同年9月間，陳男找來2013年從台中高分院通譯退休的廖欽賢（不起訴），假冒是台中高分檢的檢察官，廖男向楊男宣稱，審理楊男一案的法官楊真明（已調職）「很硬，沒辦法說話，但可問問看」。

之後，廖男向陳男回報說，他透過朋友與楊真明法官吃飯，席間拿資料給楊法官看，楊法官只是笑一笑，沒有說話，陳男因此得知，無法用行賄手段，賄賂楊真明法官與合議庭其他法官，但陳男卻仍舊向楊男等共犯被告誆稱，可以買通法官。

同年10月間，陳男、廖男、楊男等人再度碰面，楊男願意花錢行賄法官，條件是被告8人，應判處可易科罰金或能易服勞役的刑期，還要給予緩刑，讓他們不用坐牢，也不要沒收犯罪所得，且檢察官不能上訴，數日後，楊男誆稱，陳真明法官對涉案8人，開價1600萬元，不過，因楊真明法官要升審判長，要有「業績」，因此，涉案8人雖能緩刑，但有3、4人要加判罰金。

陳男見楊男等8人深信不疑，遂於同年11月起，陸續以楊真明法官的岳母要到美國探望孫女，以及楊真明法官的岳父中風死亡，需200萬元辦喪事，甚至「過年快到了，審判長需要用錢」、「更一審法官調台北，現在打點新來的陪席法官要300萬元」等理由，陸續向楊男等8人詐得1100萬元（之後退還50萬元），得款用來買賓士新車，陳男的老婆還分得150萬元，大肆採購沙發、冷氣與名牌手錶。

不料，2017年3月間，楊男等人開庭時，楊真明法官說一句話：「會一罪一罰，刑期一定會比原審高」（實際判刑10年），楊男等人驚覺受騙，報請調查局台中市調查處偵辦。

台中地院認為，陳男當司法黃牛，編造謊言詐財，藐視司法獨立公正，惡性不輕，但坦承犯罪且賠償40萬元，依詐欺取財罪判刑3年6月，用贓款買的沙發冷氣等，拍賣所得7萬5000餘元沒收，尚未扣案的犯罪所得1002萬餘元宣告沒收，可上訴。

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