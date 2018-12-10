涉性侵150萬交保 鈕承澤訊後告白：我很喜歡她...

2018-12-10 13:50

〔記者錢利忠／台北報導〕知名導演「豆導」鈕承澤被女助理指控性侵，今早9點半，他首次在律師胡原龍的陪同下赴台北地檢署出庭；中午12點半訊後被依強制性交罪，諭令150萬元交保並限制出境、出海及住居。鈕承澤訊後受訪被問到有什麼話要對女方說，他正式向女方告白表示：「我希望她很好，我很喜歡她，我還是會繼續保護她的。」

今天下午，鈕承澤訊後受訪表示，本來是不打算發言的，檢察官也限制他談論案情，對於引起那麼大的波動，造成各位的辛苦以及社會上那麼廣泛地討論感到歉意，「我此生從來沒有傷害他人或脅迫他人的意圖或行為，到目前為止都是，可能我是個笨男人吧，所以迄今單身，可能有時候彼此認知不同，那天也就是一場聚會，她留下來了，可能有一些彼此之間判讀及認知上的差距，我無法揣測她真正的感受」。

鈕承澤說，他只能說他並不是現在經過有心人士放話，或在電視上被污名化呈現的那隻妖魔，他相信且會全力配合調查，他相信並期待，堅信司法會給他一個最公正的判決，至於支持他，愛他的朋友及家人，要有耐性，少看媒體，「你們知道我是誰就好了，等待調查結果，希望你們相信我，我不是那個人」。

鈕承澤也對批評他的朋友表示，對於這件事已經產生極大的憤怒與恨意的朋友，鈕承澤已經死了，已經受到最大的懲罰了，「只要是我該負的責任，我絕對不會逃避，大家也別急著把石頭丟下來。」

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