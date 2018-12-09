小心了！高雄人左營違規車大執法開始了…

左營警分局展開違規停車大執法行動。（記者洪定宏翻攝）

2018-12-09 11:32

〔記者洪定宏／高雄報導〕在高雄市左營區生活、工作或觀光旅遊的民眾務必提高警覺，遵守交通法規，因為左營警分局即日起到明年一月底，針對違規停車展開大執法行動，切勿貪圖一時便利，讓自己還沒賺到錢，荷包就先大失血。

左營分局強調，重點取締項目為「併排停車」、「紅線停車」、「佔用公車停靠區及路口十公尺內停車」、「人行道停車」。

主要鎖定的路段為博愛二路沿線、自由三路上的自由市場周邊、高鐵左營站人行道、哈囉市場周邊人行道或停車格、台鐵新左營站站前北路人行道、左營大路315號往南方向及麥當勞周邊。

左營分局指出，駕駛人因停車空間不足，或貪圖一時方便而違規停車，其他車輛因路幅縮減，必須偏向閃避，容易跟其他直行車發生側撞或擦撞，所以為減少交通事故發生，即日起到明年元月底，全面執行稽查、攔檢、取締勤務，以遏止違規停車，維護交通安全及行車秩序。

邱姓民眾支持警方作法，但強調應該持續不斷地執法，而非階段性、部分性，因為這樣可能會造成執法不公，或時間一過，又故態復萌。

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