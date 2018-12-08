人夫與女客戶爽聊拔掉避孕器 抱怨妳只愛我「弟弟」…

王姓人夫被妻子發現手機內有與許姓女客戶的親密照片、鹹濕對話，妻子怒告兩人通姦。（示意圖）

2018-12-08 21:10

〔記者陳慰慈／新北報導〕王姓人夫被妻子發現手機內有與許姓女客戶的親密照片，以及兩人討論拔掉避孕器的鹹濕對話，王男擔心地問：「那以後怎麼避孕」，許女甚至對王男的「弟弟（指下體）」告白：「除了你弟以外嘴（最）愛你的腳」等曖昧言語。王妻提告兩人通姦，之前處分不起訴，高檢署發回再議，新北地檢署重啟調查，仍認為無足夠證據證明兩人有性器接合之實，仍予王男、許女不起訴處分。

王妻指控，前年在丈夫手機發現，丈夫與許女在床上親吻、半裸相擁、十指緊扣等親密照，不僅如此，兩人聊天記錄也很鹹濕，除了以「寶貝」互稱，許女還主動說要「拔掉避孕器」，王男聽聞後回說：「那以後怎麼避孕」。此外，丈夫沒有弟弟，許女還向王男告白說：「除了你弟以外嘴（最）愛你的腳」，就是指丈夫的「小鳥」，老公還抱怨：「所以你不愛我」、「只愛我弟」、「妳分明只愛我腰部以下而已」及「晚上滿足妳」等打情罵俏之語；另外，許女還傳訊王男：「去看婦產科」等訊息。王妻憤而對兩人提告通姦。

王男、許女出庭時否認通姦，堅稱互傳曖昧言語只是「開玩笑」，檢方認定罪嫌不足，將王男、許女不起訴，高檢署認為仍有「兩人是否有一起上摩鐵？」、「許女是否因此懷孕生子？」等疑點待查，發回續查，檢方調閱相關資料，摩鐵已無留存王妻指控通姦時間、兩人進出摩鐵的影片，另外，許女雖曾3次到婦產科驗尿，但檢驗結果都沒懷孕。

檢方認為，縱有王男、許女一起進入摩鐵影片，也無法證明兩人有嘿咻，另外，許女至婦產科驗尿，也無法證明就是因與王男發生性行為關係，再予兩人不起訴處分。

但民事部分，法官認為王男與許女互吻、搭肩，已逾越普通朋友分際，且曖昧對話內容，也可看出確有相當親密的男女私情往來，已判王男、許女須賠償王妻30萬元。

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