路倒婦人遇貴人 物理治療師CPR救一命

潘婦（左五）路倒被救，開心慶生出院。（記者歐素美攝）

2018-12-06 17:58

〔記者歐素美／台中報導〕67歲婦人潘廖阿香和妹妹相約出遊，沒想到走路要去和妹妹家會合時，突然昏倒，台中慈濟醫院物護理之家物理治療師紀家明見狀，運用平日所學「基本救命術」，立即為其施以心肺復甦術，並請附近店家打電話報案，成功救回潘婦一命，潘婦因急性心肌梗塞，經送往台中慈濟醫院治療，今天痊癒出院，特別感謝救命恩人紀家明，氣氛溫馨。

紀家明於本月1日上午6點多，在潭子區興華一路準備買早餐搭車返鄉休假，突見潘婦倒地不起，趕緊上前查看，依平日所學「基本救命術」（BLS），確認潘婦沒有呼吸心跳，立即為潘婦實施心肺復甦術，並請旁邊店家幫忙打119報案，不到10分鐘，救護車趕抵現場，救護人員在車上以自動體外心臟電擊去顫器（AED）電擊，幫忙潘婦恢復心跳，並送往台中慈濟醫院急救。

台中慈濟醫院透過心電圖等檢查，發現潘婦罹患急性心肌梗塞，立刻啟動救心小組，由心臟內科團隊為潘婦治療及裝設支架，打通阻塞的冠狀動脈，潘婦於6日終於痊癒出院。

台中慈濟醫院急診室主任李冠儀表示，心肌梗塞超過4分鐘即可能造成腦部缺氧，10鐘以上即可判定腦死，台灣救護車平均約6分鐘可到，因此把握4分鐘前的黃金急救期很重要，潘婦倒下後立即有人實施「基本救命術」持續壓胸，在最關鍵的時刻維持其腦部血液供應，是潘廖阿香能起死回生的重要關鍵。

李冠儀強調，心肺復甦術就算沒有口對口，持續壓胸也能發揮急救功效，提醒民眾在確認患者無呼吸心跳時，除立即施以急救，並應請旁人協助報案，同時謹記急救口訣：「快快壓、壓得深、全回彈、不中斷」，即每分鐘壓胸100下，等患者胸部全部回彈後再壓下一步。

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