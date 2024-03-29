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3/29 大樂透頭獎摃龜！今彩539一注獨得 800萬獎落彰化

3月29日開獎的第113000077期今彩539頭獎一注獨得，由彰化縣彰化市永安街151號「包你發彩券行」開出、第113000039期大樂透摃龜。（台彩提供；本報合成）

3月29日開獎的第113000077期今彩539頭獎一注獨得，由彰化縣彰化市永安街151號「包你發彩券行」開出、第113000039期大樂透摃龜。（台彩提供；本報合成）

2024/03/29 22:08

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕3月29日開獎的第113000077期今彩539頭獎一注獨得，由彰化縣彰化市永安街151號「包你發彩券行」開出、第113000039期大樂透摃龜。

第113000039期大樂透中獎號碼「02、03、13、05、43、48，特別號：01」，頭獎摃龜；貳獎共2注中獎，每注可得171萬3020元；參獎共30注中獎，每注可得6萬2314元；肆獎共93注中獎，每注可得1萬2922元；伍獎共1608注中獎，每注可得2000元；陸獎共2485注中獎，每注可得1000元；柒獎共25372注中獎，每注可得400元；普獎共31006注中獎，每注可得400元。

第113000039期49樂合彩中獎號碼為「02、03、13、05、43、48」，四合2注中獎，可得20萬元；三合共58注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2714注中獎，每注可得1250元。

第113000077期今彩539中獎號碼為「11、12、18、23、24」，頭獎1注中獎，每注可得800萬元；貳獎194注中獎，每注可得2萬元；參獎共7567注中獎，每注可得300元；肆獎80547注中獎，每注可得50元。

第113000077期39樂合彩中獎號碼為「11、12、18、23、24」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共240注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9978注中獎，每注可得1125元。

第113000077期3星彩中獎號碼為「139」，壹獎共86注中獎，每注可得5000元。

第113000077期4星彩中獎號碼為「7361」，壹獎共8注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（翻攝自台灣彩券官網）

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（翻攝自台灣彩券官網）

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