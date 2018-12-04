靠這句話 小咖毒蟲打臉警員、獲判無罪

2018-12-04 13:11

〔記者溫于德／台北報導〕「我不自願驗啦」，小咖毒蟲靠這句話打臉警員、獲判無罪！

毒蟲童雲慶被依毒品罪起訴後辯稱，警詢時雖不願驗尿，也知警方「我不願意，但對方執意對他採尿，有程序不合法問題。士林地院審理後認為，即便驗尿結果呈現「陽」性，但警員作法違反刑事訴訟法相關規定在先，基於程序違法，判決童無罪，可上訴。

有吸毒前科的童男是轄區治安人口；去年11月22日，警方持搜索票進入童的住處搜索，當下雖未扣到毒品，仍將童帶回派出所驗尿，童被依法起訴。

法院審理期間，童說，警員什麼都沒扣到，進到派出所後卻強迫我採尿，我才簽名，警員做法有程序不合法問題。

但以證人身分出庭的警員否認童男說法並辯稱，採尿前已經過童的同意，且童也在驗尿結果呈現「陽」性反應後，承認吸毒。

為釐清當日採尿過程，法官特別勘驗警詢筆錄錄音光碟發現，警員詢問「是自願接受警方採集尿液檢體送驗嘛？」童男回「我不自願啦」，警員再問「尿是不是你的啦？」童又回「我不要採不行啦」等語，因而認為，既然童已明確表示非自願驗尿，且確實未在他的住處扣得任何物品，是否在他自由意志下同意採尿，不是沒有疑問。

再者，依刑事訴訟法第205條之2規定，若遇調查犯罪情形及蒐集證據之必要時，對於經「拘提」或「逮捕」到案的犯罪嫌疑人或被告，得違反意思採取指紋、掌紋、腳印、測量身高等行為；有相當理由認為採取毛髮、唾液、尿液時，也得採取。

但法官表示，該法條立法意旨在於，偵查階段若未即時行採集行為，將無從獲得有效證據資料，才會賦予警察不須令狀或許可，即得干預、侵害被告身體之特例；不過依警員證詞可知，童男並非經拘提或逮捕到案，後來強制採尿行為由於不符該法條規定，判決無罪。

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