幫學妹按摩竟襲胸 男研究生一時色心換來1年徒刑代價

2018-12-02 21:08

〔記者李立法／屏東報導〕陳姓大學研究生幫學妹檢修電腦後好意提供按摩服務，卻趁機把手伸進內衣，學妹制止並警告「不可以」，陳男仍執意往下觸摸胸部，因而挨告，陳男狡辯否認犯行卻無法通過測謊，法官採信被害人指控，依強制猥褻罪判處陳男1年徒刑，代價不輕。

陳男去年3月間受一名同系所學妹請託到實驗室檢修電腦網路，事畢主動為坐在椅子上的學妹按摩肩部，卻趁機將手往下伸進內衣，學妹出言制止並撥開鹹豬手，但陳男並未收起色心，執意觸摸學妹胸部，導致被害人因受到侵犯，出現心理創傷及無法上課等情形，陳男因而吃上司官。

陳男則辯稱，當時看到學妹心情很差，並指著肩膀示意要他按摩，他才伸手幫忙按摩，他根本沒有觸摸學妹胸部，他是被栽贓嫁禍。

法官發現陳男事後曾傳簡訊向被害人致歉，檢方在偵辦過程也曾對陳男進行測謊，結果呈現說謊反應，經詢問相關證人、社工及學校心輔師後，法官採信被害人說法，斥責陳男犯罪後飾詞狡辯，還反指遭被害人誣陷，不知反省，依法判刑1年，可上訴。

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