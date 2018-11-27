獨家》曾搶名醫妻砍頸毀容 「永康街強盜犯」剛假釋又犯案

2018-11-27 18:00

〔記者錢利忠／台北報導〕曾犯下持刀搶劫胸腔科名醫彭瑞鵬妻子林瑞瑩，並砍傷林婦右眼、右耳、後頸，造成林婦毀容的「永康街強盜犯」胡同文（58歲），假釋出獄後1星期，竟又回到他當初犯案的台北市永康街，以相同手法行搶1名張姓女子，還持美工刀朝張女左臉狠劃3刀；台北地檢署考量他涉犯重罪，有逃亡及再犯之虞，依強盜、傷害等罪將他聲押獲准。

檢方調查，胡同文曾因犯下強盜砍傷林婦一案，而被依加重強盜罪判刑5年，本月中旬才剛獲假釋出獄，缺錢花用的他，竟於本月25日早上10時20分，重返當初林婦一案的案發現場，於北市永康街、信義路口，持美工刀隨機搶劫落單女子。

當時胡同文尾隨1名擔任管理師並準備出門上課的38歲張姓女子，趁張女不備時從後方攻擊，雙方拉扯時，胡同文竟狠朝張女左臉頰猛劃3刀，嚇得張女當街放聲呼救；被送醫急救的張女，左臉頰刀傷深達1公分，可見凶嫌下手之重。

胡同文落網後承認持刀行搶，辯稱出獄後缺錢花才犯案，警詢後被依強盜、傷害等罪移送北檢；由於他才因強盜前案獲假釋，出獄後1星期又故態復萌，檢方考量他涉犯7年以上徒刑之重罪、居無定所，且曾有3次被通緝到案的紀錄，依涉重罪，有逃亡及再犯之虞將他聲押獲准。

有強盜等多項前科的胡同文，曾於2014年1月8日早上10時許，在永康街商圈埋伏行搶，尾隨從華南銀行信義分行走出且手提大包包的被害人林瑞瑩，趁林婦走到巷弄人煙稀少之處，持預藏的摺疊刀猛刺林婦臉部及頸部行搶。

2015年5月，台北地院考量他僅因缺錢花用，即以強暴手段強取他人財物，並痛下重手刺傷他人身體，視人之生命為無物，不僅對被害人身心、財產安全造成極大威脅，也對社會秩序構成危害，判他5年徒刑；同年8月經高等法院駁回上訴而定讞。

此外，他也曾在28年前於北市延平北路附近持剪刀隨機行凶，見人就刺，1小時內刺傷10名小學生和婦人，最年幼的傷者只有7歲，傷勢最重的徐姓婦人險被刺瞎。

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