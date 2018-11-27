雅格瑞科技涉吸金65億 集團11名成員起訴

檢調查扣近9000萬元現金。（資料照，記者謝君臨翻攝）

2018-11-27 16:59

〔記者王定傳／新北報導〕雅格瑞科技集團負責人陳志標等人，從去年6月起，涉嫌以運動博彩對沖套利等方式吸金，宣稱保證年息84％至180％，吸金逾65億，新北地檢署今依違反銀行法、洗錢防制法等，起訴陳志標等11名被告，其中，有一名桃園市政府警察局大華派出所黃姓警員及妻子，因屬重要下線而被起訴。

不僅如此，還有一名台北市北投警分局大屯派出所鄭姓員警，也被懷疑涉案，但他的部份尚在偵辦中，反倒是他的母親因協助處理集團對帳、入出金及說明會等，而被起訴。

檢調調查，2016年間，陳男經由一名馬來西亞藉男子ANDREW LIM（綽號安德魯）介紹，自國外引進雅格瑞科技集團，擔任台灣負責人，對外宣稱雅格瑞是以套取運動博彩賠率落差營利，提供每單位1000美金至5萬美金不等投資方案。

投資人繳款後，會取得投資款兌換的「現金分數」及集團發行的虛擬貨幣「維塔幣」，即可操作點選可供套利的運動賽事組合，保證獲利，年息84％至180％。

不僅如此，若投資人推薦2名新進會員加入，可拿「推薦獎金」，還有令人眼花撩亂的「對碰獎金」、「代數獎金」、「領導獎金」、「充質獎金」等。

陳男依此吸收成員，除帶領投資人前往泰國曼谷參加，集團在泰國的啟動大會，藉由提供國外旅遊作為獎勵，吸引投資人加入，還在台北市中山區的中影八德大樓等處，舉辦大型說明會，另有不定期促銷活動，發放瑪莎拉蒂等名車、黃金、鑲鑽iPhone手機、黃金版iPad、勞力士手錶，吸引現職官警、公職與現退職台電人員加入，總計吸金65億4472萬餘元。

據了解，該集團還搶搭「世足熱」，提供2個月可獲利40％的「世足配套」及可提高投資金額達5倍的「槓桿貸款」等投資方案，藉以加快吸金速度，並透過旦姓等地下通匯業者，協助搬運處理大額現金、兌換外幣或匯往國外帳戶，隱匿犯罪所得，檢調在今年7月發動搜索後，該集團竟還在菲律賓舉辦「菲律賓領導培訓會及考察團」，令人咋舌。

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