重機騎士陽明山擦撞沙包摔車 遭轎車輾過送醫不治

陳姓男子騎黃牌重機行經竹子湖路，過小油坑橋往金山的方向，擦撞路旁沙包摔車，後方駕駛小客車反應不及，前輪輾壓陳男腹部，陳男重傷送醫不治。（記者陳恩惠翻攝）

2018-11-24 17:11

〔記者陳恩惠／台北報導〕36歲陳姓男子今天中午近1點騎黃牌重機，行經竹子湖路，過小油坑橋往金山的方向，疑似偏離車道，前輪不慎擦撞路旁擺放的沙包，人車失控摔落，陳男跌落馬路，後方駕駛白色小客車的24歲吳姓女子反應不及，前輪當場輾壓陳男腹部，消防人員到場後，緊急將他送往台北榮總救治，傍晚傷重不治，至於肇事原因仍待北投警分局交通分隊進一步釐清。

台北市消防局119勤指中心今天中午12點56分獲報，竹子湖路117號燈桿處發生交通事故，現場是大型重機與自小客車發生車禍，重機騎士重傷，另有名自行車騎士自摔受傷，立刻派出2部消防水箱車、2部救護車共10名救難救護人員趕到現場救援。

救護員到場發現，陳姓騎士胸腹部多處出血，現場已無呼吸心跳，緊急送往榮總急救，另有一名路過的19歲自行車騎士驚見前方車禍，緊急煞車自摔，造成右腿膝蓋擦傷，所幸意識清楚，送往陽明醫院救治。

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