出車禍、老公外遇 婦人收驚被誆誘下體點痣

2018-11-22 13:33

〔記者彭健禮／苗栗報導〕35歲婦人因車禍，到66歲賴姓男子經營的擇日館收驚，賴男於問事間，得知婦人的老公有外遇，竟誆稱以硃砂筆在下體點痣可以改運；婦人為保住婚姻，聽從指示，讓賴男得逞。法官認為，賴男利用被害人徬徨無助，以宗教或迷信等手段引誘，壓制被害人的理性思考空間，形同違反被害人意願，依強制猥褻罪判處賴男6個月徒刑，可易科罰金，1日折算1千元。

苗栗地方法院法官調查，賴男在苗栗縣經營擇日館，以看風水、捻米掛、改運為業。被害婦人因於去年12月29日上午發生車禍，遂於當天晚上8點左右，前往該家擇日館收驚；賴男於問事過程中，得知婦人的老公有外遇，且當天上午婦人也因此心神不寧，發生車禍。

賴男感受到婦人的心情十分沮喪，竟向婦人誆稱，可以透過點痣改運，但要婦人向神明發誓不可告訴第三者；婦人為了保住婚姻，聽從指示，隨賴男進入擇日館後方廚房，讓賴男以毛筆沾硃砂，在她的下體點痣。

完事後，賴男稱「還需多次點痣」，積極邀婦人約下一次到「外面」作法，婦人察覺有異，離開後報警處理。賴男坦言有以硃砂筆幫婦人在下體點痣，但強調都是出於婦人自願，沒有強迫。

但法官指出，按刑法第221條第1項或第224條規定所稱「其他違反其意願之方法」，並不以類似同條項所列舉之強暴、脅迫、恐嚇或催眠術等方法為必要，只要行為人主觀上具備侵害被害人性自主之行使、維護，以足使被害人性自主決定意願受妨害之任何手段，均屬之。

法官認為，賴男趁被害婦人遭逢感情挫折，處於徬徨無助、意思決定自主能力薄弱之際，以法力、神怪、宗教或迷信等，壓制被害婦人的理性思考空間，使之作成通常一般人所不為而損己之決定，即屬一種違反意願之方法。

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