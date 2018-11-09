一票1000！替國民黨花蓮縣議員候選人買票 樁腳10萬交保

2018-11-09 18:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕距離五合一選舉剩半個月，花蓮檢警偵辦2起賄選案，其中，富里鄉賴姓樁腳涉嫌以一票1000元現金替花蓮縣議員第四選區國民黨報准參選的蘇姓議員候選人現金買票，共有2選民坦承收賄，由於坦承犯行已無羈押必要，諭知10萬元交保候傳。檢方說，蘇姓議員候選人尚未到案，將儘速約談。

富里楊姓村長候選人收押

另一起是富里鄉某楊姓村長候選人，涉嫌以1500元到2000元不等金額現金買票尋求支持，2村民坦承收賄，由於村長否認犯行，法院今天裁定村長羈押禁見。

花蓮地檢署說，檢警接獲情資指富里鄉賴姓樁腳，涉嫌現金替國民黨蘇姓議員候選人買票，檢察官卓浚民調查發現，賴姓樁腳從10月底到本月初陸續拜訪選民，以每票現金1000元買票，要求選民投票支持蘇姓候選人。

另案由檢察官卓浚民調查，發現富里鄉楊姓村長候選人從10月底開始，涉嫌以每票1500元至2000元，親自交付現金給有投票權的選民、要求對方投給自己。

檢方8日指揮玉里警分局、法務部花蓮縣調查站、花蓮港務警察總隊刑事警察隊，分別持搜索票搜索蘇姓議員候選人的賴姓樁腳住處及楊姓村長候選人住處，共傳喚8選民到警局說明。

花蓮地檢署主任檢察官陳旭華說，2案各有2名選民坦承收賄，其中賴姓樁腳部份繳回2000元賄款、楊姓村長部份繳回4500元賄款，共計6500元。

檢方說，替議員買票的賴姓樁腳在偵訊時坦承犯行，雖涉嫌綜大，但沒有羈押必要，檢方諭知以10萬元交保候傳；至於楊姓村長候選人則否認犯行，檢察官考量有深入追查相關資金來源、擴大清查其他收賄民的必要，認為被告有湮滅證據、勾串共犯及證人之虞，向花蓮地方法院聲請羈押禁見，法院今天裁定准押。

據了解，透過樁腳買票的蘇姓議員候選人為首次參選花蓮縣第四選區議員，先前曾任鎮民代表、義消顧問、鄉公所秘書等，本次獲國民黨報准參選。

花蓮地檢署檢察長黃和村說，先前已陸續查獲鄉民代表、村長等賄選案共計6件，迄今偵辦中的選他案162件、選偵案29件，呼籲候選人清白參選、堅持不買票、選民不賣票，呼籲選民踴躍提出檢舉，查出賄選事實將核發檢舉獎金，法務部檢舉專線0800-024-099。