縱火害死父母6條命 翁仁賢大鬧法庭比中指

2018-11-08 15:41

〔記者楊國文／台北報導〕逆子翁仁賢挑選除夕圍爐欲滅門，縱火燒死父母等6死4傷慘劇，還嗆「都該死，我不後悔」，歷審都以無教化可能判死刑，高等法院更一審今庭訊因不滿法官曾德水擬延押他、當庭訊問「若翁殺父母等六人也不必判死，台灣會不會大亂」等問題時，大鬧法庭，並辱罵法官曾德水「FUCK YOU」、恐龍法官、丟人現眼、胡說八道，還大聲咆哮法庭「哈！哈！」

訊後翁仁賢還押時，媒體問他還有什麼意見？翁乖張比中指說「你知道我的意思了吧」，並放話要將一切不滿投書媒體。

翁仁賢先前出庭曾3度「比中指」，還嗆翁家大哥：「要殺你們幾個輪迴」，高院更一審今提訊他，竟數度開心露齒笑出來」，態度傲慢。

法官曾德水先訊問翁仁賢，之前，他多次承認殺人放火，有無意見？翁說「NO」；法官曾德水諭知，翁承認殺人獲號火，犯罪嫌疑重大，且逃亡到山上躲藏5天，有高度逃亡之虞，因此認為自11月13日起延押2月有必要，回翁有無意見，不料，翁大表不滿，和法官曾德水起嚴重爭執，並爆粗口「「FUCK YOU, YOU KNOW」，引起一陳騷動，法警上前制止。

法官接著問翁仁賢的律師，最高法院認為，先前替翁做鑑定的沈勝昂教授缺少證人具結結文程序，且律師要求再對翁重做鑑定，但沈教授指帶儀器到看守所做鑑定時，翁指不合作態度，是否爭執沈教授所做鑑定無證據能力？有無再做鑑定必要？翁的律師認為之前鑑定無證據能力，主張應重做鑑定。

檢方認為，最高法院認為沈教授是鑑定證人身份，此見解有問題，實際上應是鑑定人身份，因此，沈教授只須到庭補正證人結文即可，不必重複做鑑定。

法官曾德水接著訊問翁仁賢幾個問題，翁都態度囂張，甚至大鬧法庭、怒嗆法官。法官曾德水先問翁，被告曾說過判死刑躲不掉，要放棄上訴嗎？翁聞訊大吵：「我那一次開庭、那一段筆錄這樣說過？我有說放棄上訴嗎？」、「我那一次說過死刑躲不掉？」，並對法官曾德水比手劃腳大吼「都是你在胡說八道」、「真不愧是恐龍法官」。此外，針對法官曾德水問他，為何在老家牆壁表示「殺人很爽，等我回來」一事，翁大叫（對法官）「你是國小畢業嗎？丟人現眼！」翁強調，他是噴字寫「坑人很爽，等我回來」。法官曾德水訓斥翁應遵守法庭秩序。