積分第1竟被第15女警搶走職位 南投男警投書署長訴委屈…

陳姓警員在NPA署長室投書。（圖擷自臉書）

2018-11-08 09:23

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣陳姓警員投書NPA署長室，抗議縣警局保安隊補警員缺，他的積分排名第1卻補不上，而是由第15名、切結降調警員的女偵查佐遞補，南投縣警局已回覆，該警員需要有刑事背景的女警，有需要對女嫌犯搜身時，不用再請求他單位女警支援。陳姓警員看到回覆後表示，只能默默接受，也相信不會有秋後算帳情況。

這名任職草屯警分局的陳姓警員，昨天向NPA署長室投書，大爆南投縣警局保安隊遞補警員缺調動後才說要有刑事背景的女警，分明是為特定人選量身訂做。該文一PO出後，有不少員警留言聲援。

縣警局昨晚也到到投書下方的留言版公開回覆釋疑，指保安隊原女警退休，考慮偵辦刑案或對女嫌犯搜身須請他單位女警，因此保安隊才簽呈希望遞補有刑事背景的女警，並無陳員所質疑的關說情事。

陳姓警員已看到縣警局的回覆，他今天表示，對上級給的答案只能默默接受，繼續在自己的崗位上做好本分的工作。事後有不少員警要他小心秋後算帳，自己倒是相信長官不會因為此事就修理他。

據瞭解，不少員警對縣警局的回覆很不以為然，既然要有刑事背景的女警，也應在統調作業前公布，讓有資格的女警可以爭取。況且縣內還有兩名女警積分排在降調警員的女偵查佐之前，若只是要對女嫌犯搜身，女警都受過搜身訓練相信也可以勝任。