送手機引誘女童供猥褻 童軍服務員判刑1年2月

2018-11-07 17:03

〔記者王定傳／新北報導〕侯姓童軍服務員（經訓練的童軍團成人領導）以智慧型手機作為對價，引誘11歲女童美美（化名），任由他撫摸胸部及下體，侯否認犯行，新北地院合議庭不採信，斥責他所為違反社會善良風俗，嚴重影響被害人身心健全成長，依與未滿14歲之人為有對價猥褻行為2罪，判刑1年2個月。

檢警調查，46歲的侯男在北部某國小擔任童軍團幹部，在招募童軍時結識被害者；美美回憶，當時她並未答應參加童軍，不過，侯男後來藉口說要認她當「乾女兒」，詢問：「想要什麼？」她回說：「手機」後，侯男立即說：「有條件，要讓我摸」。

同年7月放暑假時，侯男開車帶美美等學童到某溪邊戲水，趁教導游泳時，撫摸她胸部，後來更把她載到山上動物收容所摸胸及下體；隔月初，侯男又藉口說再摸一次才給手機，再度對美美猥褻。

同年8月3日，侯男在交付手機時，美美伯父的孫女也在場，並聽聞此事，其母獲知後通報處理，侯男否認犯行，還反控：「她很會說謊、很會騙人」。

合議庭認為，美美前後證述一致，她在事發後罹患創傷後壓力症候群症等，出庭時還因情緒激動，須暫時休息，可增加其證述可信度，且當時有到溪邊戲水的美美2名弟弟及另1名學童，加上美美伯父的孫女，4人的證詞也可作為補強證據，侯又有供詞前後不一情形，綜合通聯記錄等人、事證判定有罪。