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男友入監託顧4歲女兒 狠心女友竟揪乾哥虐打致顱內出血

林女找來乾哥葉男對4歲女童施暴，兩人涉嫌重傷害罪，且有逃亡共串之虞，裁定繼續延押2個月。（資料照）

林女找來乾哥葉男對4歲女童施暴，兩人涉嫌重傷害罪，且有逃亡共串之虞，裁定繼續延押2個月。（資料照）

2024/03/26 00:06

〔記者陳冠備／彰化報導〕有夠狠！彰化33歲林姓女子的同居男友因案入監服刑，其男友入獄前要求林女幫忙照顧4歲女兒，林女說好，還自認為女童乾媽，未料林女竟找來葉姓乾哥，一起對女童施虐，將女童打到顱內出血，昏迷送醫。兩人去年10月被捕後，依重傷害罪嫌收押至今，兩人不服，要求交保，彰化地院認為，兩人有逃亡共串之虞，裁定繼續延押2個月。

該起案件發生在去年6月22日，當時林女帶著傷痕累累的女童到醫院就醫，醫師發現，女童顱內出血，且意識不清陷入昏迷，加上其頭部及屁股有明顯紅腫，明顯遭到虐打，因此通報警方，全案才因此曝光，檢方訊後依重傷害罪嫌將兩起訴，並向法院聲請羈押獲准。

兩人羈押期間，葉男（42歲）不服遭到收押、希望法院能交保或責付，也願意每日去派出所報到等語，林女也向地院聲請具保停押，同時坦承，有用愛的小手打女童，去年6月19日，曾抓女童的頭去撞衣櫃玻璃，對此她感到懊悔自責，不過，她也辯稱，女童頭部跟屁股傷勢都是葉姓乾哥哥所為。

法官認為，葉男案發後被捕，製作筆錄前曾一度趁隙逃離警局，其通訊軟體上有要求林女湮滅相關證據，檢方問訊時，則稱女童傷勢與林女無關等保護對方等動作，因此有相當理由可認兩人確有逃亡、勾串共犯、湮滅證據之虞，另外尚有相關證人、書證仍待傳喚、調查，裁定自3月16日起再羈押2月。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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