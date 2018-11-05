百吉副總座車槍擊案未破 八里今又傳民眾打架、開槍

警方逮捕13名滋事民眾。（記者曾健銘翻攝）

2018-11-05 11:40

〔記者曾健銘／新北報導〕百吉冰品公司林姓副總的座車，上個月24日在新北市五股區疏洪道遭不明人士隨機開槍擊中，幸未傷及無辜，未料，槍擊案尚未偵破，八里區八仙樂園前今日凌晨1時許又驚傳槍響，雖未造成人員傷亡，但蘆洲分局轄區接連2件槍擊案，已讓民眾人心惶惶。

蘆洲分局表示，今日凌晨將近2時許接獲民眾報案，指稱轄區八仙樂園前一間檳榔攤前有民眾鬧事打架，甚至有人持手槍對空開4槍，警方隨即出動快打部隊到場，將現場滋事的13人全部帶回偵辦。

警方調查，27歲楊男與5名友人當時正在檳榔攤內喝酒聊天，但席間27歲劉男與17歲連姓少年發生口角，經旁人勸阻無效，2人甚至互相拉扯揮拳，連少負氣離開，隨後找來7名友人助陣，一行人回到檳榔攤前欲找劉男談判。

未料雙方一言不和，又在檳榔攤爆發第二波衝突，楊男竟持改造手槍對空連開4槍，幸未擊中任何人，但巨大聲響嚇得路過民眾紛紛走避，蘆洲警方隨後趕抵將一行人壓制逮捕。

偵訊時，楊男承認犯行，供稱為了要挺朋友，才會對空鳴槍，警方訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌將他移送法辦，後續將追查槍枝來源，另聚眾打架的11人則依社會秩序維護法偵辦。