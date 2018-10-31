殺雇主灑香水蓋屍臭！派遣工一審無罪 二審大逆轉改判18年

2018-10-31 17:04

〔記者楊國文／台北報導〕桃園市派遣工林文成被控殺雇主劫財伴屍7日，檢方依強盜殺人罪起訴，但桃園地院一審時以並無直接證據可證明林男殺人，判無罪，高等法院今依曾姓雇主抱怨林男工作態度惡劣且吸毒要報警抓他，揚言「幹掉他」等殺人動機、林男故佈疑陣並灑香水掩蓋屍臭等「六大理由」，認定林男殺人事證明確，依強盜殺人罪改判林男18年徒刑；可上訴。

高院指林男涉殺人的六大理由為：一、曾男死亡地點在和林文成住處，且林無不在場證明，曾的死亡和林關係密切；二、曾男有殺人動機：曾死亡前兩人發生三次衝突，曾不僅因林男吸毒揚言報警抓他，還友人抱怨，放話處理、幹掉林男，要他搬離；三、曾男案發前身上3000元不翼而飛，林男卻突然有3000元不明金錢。

其他理由還有：裹屍體的帆布等物，與林男房內尋獲尼龍繩、帆布包裹屍體後丟入白色麻布袋吻合，從現場相關跡證可推論出林男涉案；此外，曾男廷兩日超時工作疲累不堪，遭悶摀阻塞口鼻，造成缺氧窒息死亡，乃非自然死亡，林男案發時賦閒在家，涉有重嫌。

最後一個原因是，林男故佈疑陣及遮掩屍臭的行為過於異常。高院指出，林男不以行動電話連繫曾男，卻刻意以「較不便利」的書寫便條紙方式聯絡曾男，依日期逐日黏貼整齊，刻意營造「不知曾男死亡假象」，當警方提出疑問時，林男脫口答稱「我是不是做得太過了！」當員警追問，林的做法是否要告訴警方，指他一直在找曾男，林男此時沉默不語。此外，警方在發覺屍袋前，林男竟反常多次理倉庫、噴灑香水、以打蠟機清潔樓梯和二樓走道，應是故佈疑陣舉動，企圖誤導偵查。

判決指出，這件強盜殺人案發生在去年8月，派遣工林文成（46歲）去年1月起受僱於曾姓雇主，住在曾男提供的宿舍，但林男吸毒，不時上工遲延、怠惰而遭曾男指責，雙方相處不愉快，後來林男積欠住宿費，曾男一度要他搬離宿舍，甚至揚言要處理掉他。

去年8月10日上午2人在宿舍發生口角，林男竟把曾男悶死，搜括他身上的3000元後，把他衣服剝光以尼龍繩綑綁，再用帆布包裹後裝入麻布袋，棄屍宿舍倉庫，其間噴灑洗髮精、點蚊香除屍臭，還故佈疑陣，留假字條給曾男「好幾天沒看到你，快回來吧」、「我去淡水工作」等。7天後屍臭味四溢，其他工人循味到倉庫，割開麻布袋赫見綑綁的屍體，經警方追查逮捕林男。

但一審時林男否認犯案，法醫也沒驗出死者口鼻有被外力摀住的挫傷，綑綁死者的繩索、死者衣著、房間內也無驗出林的微物跡證，認為不能因死者被綑綁，就判斷是他殺，甚至以林男當天和死者曾男同在屋內，即認定林男涉案，因此判決林男無罪。