嫌替代役太累 男子2度逃兵...緩刑被撤銷

2018-10-28 22:56

〔記者吳政峰／台北報導〕林男去年到保一總隊擔任替代役男，嫌生活太累，屢次逾假未歸，被依違反「替代役實施條例」判刑2月、緩刑2年，詎料8個月後，他再次擅離職役，被判拘役50日，台北地院認為他在緩刑期間再犯，有必要執行刑罰，裁定撤銷緩刑；若檢察官不願給予易科罰金機會，林男就得入監2個月。

林男去年申請擔任替代役，被分配到保一總隊第六大隊服務，因不適應作息，去年3月間，未在規定時間內收假，延遲了30小時才返隊，過了2個星期，再度逾假未歸，這次更誇張，足足晚了138小時才回到隊上報到。

林男兩次擅離職役達168小時，觸犯「替代役實施條例」中的無故擅離職役累計逾7日罪，保一依法告發，承審的桃園地院考量他無前科、承認犯行，判刑2月、緩刑2年。

事後，林男轉調至別的單位服役，卻未記取教訓，去年聖誕節再度逾假未歸，等到跨完年才返回單位收假，擅離職役逾7日，二度被送辦，這次被北院判拘50日。

由於林男在緩刑期間再度犯案，檢察官向北院聲請撤銷緩刑，法官依法為「得」撤銷，而非應撤銷緩刑，但在看完林男的卷宗後，認為有撤緩的必要性。

法官指出，兩案相隔時間不到1年，後案與前案判決緩刑的時間更僅相距不到半年，顯見林男明知在緩刑期內應慎行，卻不知悔改，未能體悟國家給予的寬容，恣意違反法律的誡命規範，足認緩刑已無法達到自我警惕、抑制再犯效果，有執行刑罰之必要，裁定撤緩，可抗告。