罵志願役廢物挨告出庭 陳沂狠酸國防部：難怪對岸同胞還在啃樹皮

2018-10-25 16:34

〔記者錢利忠／台北報導〕網紅陳沂先前在臉書直播批評志願役軍人「廢物」，國防部為捍衛軍人形象，今年8月27日向台北地檢署遞狀控告陳沂妨害名譽；今天下午4點，陳沂首度以他字案被告身分赴北檢出庭，庭訊前她引述台北市長柯文哲的「化妝說」，自稱自己不化妝真的漂亮到太嚇人，所以花了一點時間化妝，而且她是「中華民國第一軍中情人」，形象很重要。

陳沂今天庭訊前，擺出各種姿勢給在場記者拍照，並要求記者的鏡頭要從下到上拍，將她的造型全部入鏡；此外，她堅持在地檢署內受訪，因為地檢署內的光線比較漂亮，還自稱是「中華民國第一軍中情人」，雖然每個角度都很漂亮，但還是要注意形象，「畢竟我是國軍的代言人啊」。

陳沂說，今天她晚了5分鐘才到，是因為她特地化妝完才出門，而且「遲到是一件非常重要的事情」，台北市長柯文哲覺得說，如果身為台北市的女性，沒有化妝出門會很嚇人，但因為「我不化妝真的漂亮到太嚇人」， 所以花了一點時間化妝來到現場，讓大家稍微等待了5分鐘，真的不好意思。

被問到遭國防部提告的心情？陳沂表示，中華民國國防部這個大老虎告小女子，應該是史上第一遭，應該是「國防部非常覬覦我的美色」，才希望和她在法院相見，所以她最近覺得說，接下來國防部可能會邀請她當軍中情人，大家聽到她的聲音最近有點沙啞，是因為她最近在練歌，像是「何日君再來」，比較符合她軍中情人的形象。

針對國防部提告公然侮辱罪名，陳沂強調，她真的「備感榮幸」，並稱本身是讀法律系的，國防部在告人之前，應該要去請教專業人士，國防部有更重要的事情要忙，就像今天是10月25日光復節，國防部要反攻大陸，但還沒解救大陸水深火熱的同胞，卻將心思放在她這個小女子身上，難怪等那麼多年了，對岸的同胞還在「啃樹皮」，等不到國軍去解救他們。

至於會不會擔心自己的官司？陳沂說，一切都尊重司法調查，她比較擔心練歌，因為她是軍中情人，馬上就要去勞軍了，而且她的心情真的是受寵若驚。並以在場的多名記者及多架攝影機為例表示：「你看今天的攝影機跟陣仗，我真的是要感謝國防部」。

關於另有其他志願役士兵以個人身分對她提告一事，陳沂說，只有4、5個志願役，以個人名義提告，但她先前說大部分的志願役是廢物，她所指的廢物，是會去霸凌別人的那些人，那這些人她都不認識，她怎麼知道對方是不是廢物？難道他們（指提告的志願役）自己覺得自己是嗎？如果他真的覺得自己是的話，她也只有8個字：「深表遺憾、愛莫能助。」

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