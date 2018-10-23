男子開BMW躲攔查 警追到地下4樓搜到毒

2018-10-23 09:40

〔記者黃良傑／高雄報導〕黃姓男子開BMW百萬名車，在高雄市區街頭呼嘯疾駛，保大特警發現尾隨，黃男警覺到便竄入某大樓地下室，企圖躲避警方攔查，特警跟到地下室4樓進行盤查，查獲50包MDMA毒品咖啡包，總重513.66公克，黃嫌坦承攜帶毒品，但否認販毒。

車上另有2名乘客，均稱不知車內藏有毒品，警方對2人採尿送驗，今天將黃嫌移送法辦，同時繼續溯源緝毒。

保大特勤中隊警組小隊長施泳傑、警員張志聖、李駿逸等3人，昨天傍晚於苓雅區自強路與新光路口，發現一部百萬進口車呼嘯而過，員警立即尾隨在後，該車也似乎警覺到，雙方疾駛至新光路時，心虛竄入某大樓地下室B4，意圖躲避警方盤查。

此舉反讓警方甕中捉鱉，一舉查獲駕駛黃嫌（27歲、酒駕前科）及所搭載2名友人，黃男接受盤查時，神情非常緊張，警方果然在車內後座腳踏板上，發現放置1個大袋子，內藏MDMA毒品咖啡包50小包，總重513.66公克，黃嫌自知無法躲避警方查緝，坦承持有毒品；同車的2名友人堅稱與毒品無關，也不知道黃男攜帶毒品。

黃嫌表示，遭查獲的這款彩虹惡魔咖啡包，是時下年輕人流行的新興毒品，吸食後比較HIGH，一次買多價格也比較便宜，他花了1萬2500元代價購入，準備自己吸食，但因量相當大，警方懷疑有意圖販賣之虞，警方依毒品危害防制條例移送高雄地檢署偵辦。

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