朱延平控裴祥泉欠3600萬 法官將傳邱瓈寬作證

導演朱延平認為資深製片裴祥泉生前欠他3600萬元，連帶向裴家人提告索賠。裴家律師質疑借據與本票簽名前後不一？朱延平委任律師當庭聲請傳喚知名製作人邱瓈寬（見圖）已獲准。（資料照）

2018-10-22 18:43

〔記者溫于德／台北報導〕知名導演朱延平認為資深製片裴祥泉生前欠他3600萬元，委由律師向台北地院遞狀，連帶向裴家人提告索賠。全案今天再開，裴家人律師質疑，為何借據與本票簽名前後不一？因而要求提出正本供鑑定；但朱男律師認為，雙方簽名時、知名製作人邱瓈寬在場，應可協助釐清，當庭聲請傳喚已獲准。

朱延平透過律師表示，裴祥泉因生前向他借貸或一起投資拍攝等原因，共欠款3600萬元，現因裴本人已離世，改向其家人裴祥麟、裴祥雲、裴祥風連帶求償。

但裴家人律師當庭質疑，為何借據與本票之簽名、會前後不一？此外，10餘年所簽之借據與本票，又為何未選在裴生前換票？裴家人因而否認相關借據、本票與印文之真正，並要求原告律師庭後應提出正本供鑑定。

不過朱延平委任律師解釋，因「本票正本具上千萬價值、無法擔保」，加上朱本人今日無法前來，才無法提供正本，並告知法官，或許下次開庭由朱男或其信任之人持入庭內，亦或是送鑑定，仍待庭後與朱討論。

裴家人律師最後表示，雖另案原審已判邱瓈寬非裴祥泉遺囑執行人，但目前地政機關公文書上記載之遺產執行人仍是邱，且該案尚在二審審理中、與本案又息息相關，因此聲請在該案判決出爐前，本案應停止訴訟。

但法官未同意裴家人聲請，並諭知下月26日開庭時、將傳邱瓈寬作證，協助釐清簽立借據與本票之情況。