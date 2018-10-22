飆車族注意！彰縣139線設測照桿 雙向同步抓超速

警方在139線21公里處裝設固定式測速照相桿，本週內就將完成通電，並開始測速照相取締違規超速。（記者湯世名翻攝）

2018-10-22 13:19

〔記者湯世名／彰化報導〕飆車族注意！近1個多月來事故頻傳的彰化市縣道139線，警方已在21公里處裝設新式的固定式測速照相桿，特色是可同步針對雙向車道超速的汽、機車拍照，本週內就將完成通電並開始測速照相，警方呼籲，該路段汽、機車速限一律為50公里，寬容值10公里，亦即超速逾60公里就拍照告發，用路人切勿跟自己荷包過不去。

彰化縣警局交通隊統計，139線從今年1月到8月底，事故件數為182件，還釀成2起2人死亡的重大車禍，包括1名大學生騎機車過彎道時摔落山谷死亡，另外7月底也傳出一起交通大學高材生騎腳踏車健身時，慘遭汽車追撞身亡，另外還有一起私立大學男學生過彎時衝撞路樹重傷。

139線轄區的彰化市、花壇鄉公所都曾在該路段合辦路祭，希望能讓亡魂安息，祈求用路人行車平安，縣府與警方也多次履勘，除在9月於部分路段路面重新劃設標線，於中央分向線增設反光標記900顆及彎道路段增設交通桿40支，並決定在21公里處設置固定式測速照相桿。

交通隊指出，他們已在日前於21公里處完成設置測照桿，這支測照桿市價約200萬元，為目前最新款的測照桿，其特色是可同步針對雙向車道超速的汽、機車拍照，不用再人工調整轉向；139線速限為50公里，但有10公里寬容值，亦即時速逾60公里以上才會拍照告發，且不論汽、機車，一旦超速都會拍照，罰鍰為1200元以上、1600元以下，預計本週內在台電進行通電後即可運作，呼籲用路人遵守行車速限，切勿跟自己荷包過不去，更重要的是可確保行車安全。