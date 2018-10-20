同學教室玩棒球害兒眼被K 母控校方「縱容」

2018-10-20 19:58

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名家長指控學校放任學生在教室內打棒球，害就讀國三的兒子被棒球擊K中右眼，不僅眼角膜破皮，還造成玻璃體混濁眼球，怒向校長、學務主任、班導師求償共300萬元，新北地院調查認為，學校有宣導「勿於課餘時間玩棒壘球」，認為此事屬無法控制的突發事件，判家長敗訴，仍可上訴。

該名家長控訴，2015年11月26日，鍾姓同學與另外兩名同學在教室內打棒球，原本是要傳球給另一名同學，卻擊中他兒子右眼，兒子痛到往後倒後腦杓撞擊地面，醫生診療，眼角膜破皮及視網膜震盪，玻璃體混濁，另有右手臂麻痛、頭痛、暈眩等症狀，認為學校有管理疏失，「兒子原計畫攻讀航空管理學校，如今眼睛受傷，看東西有黑影，光明前景全被毀」，怒向學校求償50萬元醫療費、未來工作能力遞減損失150萬元及精神慰撫金100萬元。

校方表示，每位新生入學時均發放獎懲實施規定，其中已明文禁止在教室內從事奔跑、球類運動，每學期導師會議，也有宣達「勿於教室玩耍嬉戲、勿於課餘時間玩棒壘球」，並請導師管束學生行為，2015年9月學生自治幹部講習時，亦曾重申此，擔任康樂股長的鍾姓學生也在通報上簽名，且刑事部分學校已獲不起訴確定；另經醫院診斷，受傷學生目前雙眼最佳矯正視力為1.0，受傷程度輕微不影響生活或工作，認為求償無據，要求駁回。

班導師則說，平日有告知學生不可在教室裡嬉戲玩耍打球，絕無縱容學生，且事件發生時間為放學之後，值青少年時期學生，未遵守獎懲規定，並非導師所能完全控制，過失責任不應由導師承擔。

法官依學校會議紀錄，認定校方2015年9月8日、11月3日已二度請導師向學生宣導教室內誤嬉戲玩耍，認為學校善盡管理、監督之責，意外為突發事件，導師無法預見防範，且導師事發時未在場，亦難認有何未盡監督、管理過失，因此判校方勝訴。